Champions League, Übertragung: Auslosung für das Viertel- und Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kaum ist das Achtelfinale der Champions League Geschichte, schon steht die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale an. Wir verraten, wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Acht Teams verbleiben noch in der Königsklasse - heute wird ausgelost, in welchen Konstellationen sie um das Weiterkommen im prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb Europas kämpfen. Ab 12 Uhr dreht sich in Nyon in der Schweiz die Lostrommel.

Los geht es mit der Auslosung der Viertelfinal-Paarungen, im Anschluss folgen dann noch das Halbfinale und - um das "Heimrecht" zu bestimmen - das Finale. Dabei gibt es übrigens keine Lostöpfe oder Setzlisten, was bedeutet, dass sämtliche Kombinationen aus den übriggebliebenen Mannschaften möglich sind. Hier seht Ihr, welche Klubs noch im Rennen sind:

Champions League, Auslosung: Die Teams

FC Bayern

Benfica Lissabon

FC Chelsea

Inter Mailand

Manchester City

AC Mailand

SSC Neapel

Real Madrid

Doch wo könnt Ihr die Auslosung nun im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Die Antwort gibt's hier.

© imago images In der Königsklasse werden heute die restlichen Runden ausgelost.

Champions League, Übertragung: Auslosung für das Viertel- und Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die Ziehung der UEFA könnt Ihr auf mehreren Wegen vollkommen kostenlos verfolgen. Zum einen im Livestream auf der Website des Verbandes, zum anderen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Veranstaltung nämlich auf dem Gratiskanal Sky Sport News, der natürlich auch in Eurem SkyGo-Abo und über WOW verfügbar ist.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Kostenpflichtig ist dagegen der Zugriff auf die Auslosung bei DAZN, die Christoph Stadtler um 12 Uhr kommentiert. Dies gilt allerdings nur für den Livestream von DAZN. Auf dem YouTube-Kanal "DAZN UEFA Champions League", wo ebenfalls die Ziehung angeboten wird, könnt Ihr wiederum gratis zugreifen.

Champions League, Übertragung: Auslosung für das Viertel- und Halbfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League, Übertragung: Auslosung für das Viertel- und Halbfinale heute im Liveticker

Ihr möchtet die Auslosung lieber in Textform verfolgen? Kein Problem! Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keinen Teil der Ziehung.

Hier geht's zum Liveticker der Auslosung für das Viertel- und Halbfinale der Champions League.

© getty Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League.

Champions League, Übertragung: Auslosung für das Viertel- und Halbfinale - Wichtigste Infos

Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Veranstaltung: Auslosung für das Viertel- und Halbfinale

Auslosung für das Viertel- und Halbfinale Datum: 17. März 2023

17. März 2023 Uhrzeit: 12 Uhr (MEZ)

12 Uhr (MEZ) Ort: Nyon, Schweiz

Nyon, Schweiz TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, UEFA, DAZN (inkl. YouTube)

(inkl. YouTube) Liveticker: SPOX

Champions League: Termine für das Viertelfinale und Halbfinale