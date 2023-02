Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der SGE-Profis

Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den SSC Neapel mit 0:2 (0:1) verloren. Ein Weltmeister patzte folgenschwer, der Toptorjäger sah Rot und der Keeper verhinderte Schlimmeres. Die Noten und Einzelkritiken zur SGE.

© imago images

Gewinner: Victor Osimhen

Wenn Victor Osimhen an den Ball kam, dann wurde es meist gefährlich. In der 15. fing Kristijan Jakic Napolis Mittelstürmer gerade noch ab, in der Schlussphase der ersten Halbzeit schoss Osimhen den Ball dann zweimal innerhalb kürzester Zeit ins Tor. Wegen einer Abseitsstellung zählte der zweite Treffer aber zu Recht nicht. Note: 2.