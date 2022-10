BVB hofft auf Kobel-Einsatz - Edin Terzic mit Appell wegen Modeste und Moukoko

Borussia Dortmund kann im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr) auf einen Einsatz seines Stammtorwarts Gregor Kobel hoffen.

Der Schweizer Nationaltorhüter trainiere wieder, über einen Kaderplatz oder sogar einen Startelf-Einsatz werde aber erst am Spieltag entschieden, sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag. Beim Abschlusstraining im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan fehlte Kobel am Abend allerdings.

Der Frage, ob er Anthony Modeste im Sturmzentrum nach zahlreichen schwachen Leistungen durch Youssoufa Moukoko ersetzen werde, wich Terzic aus. "Ich wünsche mir, dass beide am Mittwoch treffen", sagte er. Moukoko (17) sei zuletzt schon "fester Bestandteil jedes Spieltags" gewesen, "mal früher, mal später". Im Derby gegen Schalke 04 (1:0) hatte er das Siegtor erzielt.

Im nächsten Atemzug appellierte Terzic an die Presse, dass das 17-jährige Talent nicht zu sehr in den Fokus gerückt wird. "Alles was ihr schreibt, richtet das an mich oder Modeste. Wir halten das aus, aber Moukoko ist 17", sagte er.

Beim Gegner läuft die Vorbereitung enorm chaotisch. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Trainer Julen Lopetegui vor der Ablösung - unabhängig vom Ausgang des Spiels am Mittwoch. Als Nachfolger soll der frühere chilenische Nationaltrainer Jorge Sampaoli feststehen, der zuletzt Olympique Marseille betreute. "Ich finde diese Dinge sehr respektlos", sagte Terzic.

Lopetegui, an dem wiederum die Wolverhampton Wanderers Interesse zeigen sollen, wollte sich dazu am Dienstag nicht äußern. "Ich erwarte dennoch ein extrem schwieriges Spiel", sagte BVB-Nationalspieler Julian Brandt: "Aber wir wollen den Wind zu unseren Gunsten drehen."