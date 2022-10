Der FC Bayern München trifft heute am 3. Spieltag der Champions League auf den tschechischen Vertreter von Viktoria Pilsen. Wir von SPOX erläutern Euch: Wer zeigt/überträgt die Partie live im TV und Livestream?

Nach den beiden Siegen bei Inter Mailand und gegen den FC Barcelona um Ex-Schützling Robert Lewandowski wartet auf den FC Bayern München die auf dem Papier leichteste Aufgabe in der Gruppe C: In der heimischen Allianz Arena trifft man am heutigen frühen Abend (Anpfiff: 18.45 Uhr) auf Viktoria Pilsen aus Tschechien.

Die noch punktlosen Außenseiter stehen zwar in der heimischen Liga vorne, ein Sieg beim deutschen Rekordmeister käme allerdings trotzdem einer Sensation gleich. Die beiden bisherigen Auftritte in der Gruppenphase machen dabei nicht unbedingt Mut: Gegen den FC Barcelona (1:5) und Inter Mailand (0:2) war man jeweils chancenlos.

Ihr könnt selbstverständlich bei dem Duell dabei sein, deshalb verraten wir Euch: Wer zeigt/überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen heute live im TV und Livestream?

Zwar hat auch Amazon Prime bei den Rechten zur Übertragung der Champions League seine Finger im Spiel, allerdings läuft beim Spiel zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Pilsen alles regulär ab: Die Sport-Plattform DAZN wird die Partie heute live übertragen.

© getty Einer von zwei Corona-Ausfällen: Neben Joshua Kimmich fehlt auch Thomas Müller dem FC Bayern gegen Pilsen.

Bereits um 18.00 Uhr beginnt auf dem Sender die Vorberichterstattung, bevor um 18.45 Uhr live ins Stadion geschaltet wird. Begleitet werdet Ihr dabei von dem folgenden Team:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Max Siebald

Ihr könnt die Partie dabei sowohl auf einem Smart-TV-Gerät als auch online im Browser oder in der DAZN-App verfolgen.

Dafür ist allerdings ein Abonnement der Plattform vonnöten. Dieses kostet Euch monatlich 24,99 Euro oder aber 274,99 Euro im Jahrestarif. Neben der Champions League erwarten Euch auf der Plattform Angebote im Bereich Spitzenfußball (Bundesliga, Europas Topligen), US-Sport, Darts, Radsport, Tennis und vieles weitere mehr.

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen: Der SPOX-Liveticker

Wenn die Option von DAZN nicht für Euch in Frage kommt, gibt es noch eine weitere: Wir tickern für Euch das Spiel im SPOX-Liveticker. Seid dabei und verpasst keine entscheidende Spielszene!

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen.

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3

3 Datum: 04. Oktober 2022

04. Oktober 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen: Die Gruppe C vor dem 3. Spieltag