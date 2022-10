Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League spielt der FC Bayern München heute bei Viktoria Pilsen. Wie Ihr das Gruppenspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München: Datum, Zeit, Ort, Infos

Nächster Halt in der Champions League für den FC Bayern München! Am 4. Spieltag der Gruppenphase ist der Rekordmeister am heutigen Mittwochabend ab 21 Uhr bei Viktoria Pilsen zu Gast. Gespielt wird in der Doosan Arena.

In der Champions League hui, in der Bundesliga pfui - so lässt sich das bisherige Saisonabschneiden des FC Bayern gut zusammenfassen. In der Königsklasse ist nach drei Siegen ohne Gegentor gegen Pilsen, Inter Mailand und den FC Barcelona der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale schon sehr nah. Punkten die Bayern heute und Barcelona verliert gegen Inter Mailand, wäre es schon soweit.

Im "Hinspiel" am vergangenen Spieltag hatte das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit Pilsen keine Probleme und gewann klar mit 5:0. Nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen den BVB, dort ist der FC Bayern nach neun Spieltagen vier Punkte hinter Tabellenführer Union Berlin Dritter, will der FC Bayern das Spiel beim noch punktlosen Schlusslicht Viktoria Pilsen auch verwenden, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukommen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Spiele Tore Pkt. 1 FC Bayern München 3 9:0 9 2 Inter Mailand 3 3:2 6 3 FC Barcelona 3 5:4 3 4 Viktoria Pilsen 3 1:12 0

Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung von Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München im Free-TV wird heute nicht angeboten. Exklusiv übertragen wird das Spiel von DAZN - auch in einer Konferenz. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an der Mehrheit aller CL-Spiele in dieser Saison.

Auf dazn.com und über die kostenlose DAZN-App könnt Ihr die Live-Übertragung samt Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr live auf dem Endgerät Eurer Wahl sowie via Smart-TV verfolgen. Folgendes DAZN-Personal berichtet für Euch über das Spiel:

Moderator: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

DAZN bietet heute auch eine Übertragung auf dem linearen TV-Sender DAZN 2 an. Dort wird die Konferenz live gezeigt. DAZN 2 ist aber nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Sky- oder Vodafone-Abo zu empfangen.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (Monatsabo 29,99 Euro; Jahresabo 274,99 Euro). Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN, wollt aber wissen, wie sich der FC Bayern in Pilsen präsentiert! Dann klickt in den Liveticker von SPOX - dank schneller Aktualisierungen bringen wir Euch auf den aktuellen Stand des Geschehens in Pilsen.

Hier geht's zum Liveticker Viktoria Pilsen - FC Bayern München.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München - Voraussichtliche Aufstellungen

Pilsen: Stanek - Havel, Tijani, Pernica, Jemelka - Kopic, Bucha, Kalvach, Vlkanova - Mosquera, Chory

Stanek - Havel, Tijani, Pernica, Jemelka - Kopic, Bucha, Kalvach, Vlkanova - Mosquera, Chory FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Coman, Mané - Müller, Tel

