Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig kann heute gegen Schachtjor Donezk im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase das Achtelfinale perfekt machen. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Vor rund einer Woche, am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase, setzte sich RB Leipzig sensationell mit 3:2 gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid durch und hat nun eine Runde vor dem Ende der Vorrunde exzellente Chancen auf ein Weiterkommen. Dafür benötigen die Leipziger am heutigen Mittwoch, den 2. November, gegen Schachtjor Donezk nicht einmal einen Sieg, ein Unentschieden reicht bereits.

Der Anpfiff zur Partie des 6. Spieltags erfolgt um 18.45 Uhr, als Spielstätte dient das Stadion Wojska Polskiego in der polnischen Hauptstadt Warschau, da Schachtjor wegen des Krieges in der Ukraine weiterhin ausweichen muss. Als Schiedsrichter wird der Engländer Michael Oliver eingesetzt.

Das Spiel in der Hinrunde gewann der ukrainische Topklub deutlich mit 4:1. Mit einem Sieg könnten die Sachsen andererseits noch Real Madrid überholen, die Madrilenen müssten jedoch zuerst einmal gegen Celtic Glasgow verlieren.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 5 3 1 1 10:5 5 10 2 RB Leipzig 5 3 0 2 9:9 0 9 3 FC Schachtjor Donezk 5 1 3 1 8:6 2 6 4 Celtic FC 5 0 2 3 3:10 -7 2

© getty RB Leipzig verlor das Spiel in der Hinrunde gegen Schachtjor Donezk mit 1:4.

Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen Schachtjor Donezk und RB Leipzig heute live und in voller Länge schauen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst liegt der Großteil der Übertragungsrechte an der Champions League, mittwochs werden sogar alle Spiele auf DAZN gezeigt, somit also auch Donezk vs. Leipzig. Der Start der Übertragung ist für 18.15 Uhr geplant, in der Zeit bis zum Anpfiff werden die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen mit Vorberichten auf die Partie heiß gemacht. Folgendes Trio wird von Beginn an bis zum Ende der Übertragung eingesetzt:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter vor Ort: Andres Veredas

Andernfalls könnt Ihr die besten Szenen der Partie auch als Teil der Mittwochskonferenz schauen, die ebenfalls um 18.15 Uhr losgeht und später auch die sechs Partien mit Anpfiff um 21 Uhr anbietet.

Die Champions League ist nicht der einzige Wettbewerb, der zum vielfältigen DAZN-Repertoire dazugehört. Auch Spiele der Primera Division, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, nationale Pokale und haufenweise Länderspiele werden angeboten. Dies gilt auch für Sportarten wie US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Radsport, Wintersport, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Der Preis für das dafür benötigte Abonnement liegt bei 29,99 Euro pro Monat, die Jahresversion kostet 274,99 Euro pro Jahr.

Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls im Einsatz, wenn sich Donezk und Leipzig ein zweites Mal in der Gruppenphase gegenüberstehen. Wir bieten zum Einzelspiel, nebenbei ab 21 Uhr auch zur Konferenz einen Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Schachtjor Donezk und RB Leipzig.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Schachtjor Donezk: Trubin - Lucas Taylor, Bondar, Matviienko, Mykhaylychenko - Stepanenko - Petryak, Bondarenko, Sudakov, Mudryk - Traoré

Trubin - Lucas Taylor, Bondar, Matviienko, Mykhaylychenko - Stepanenko - Petryak, Bondarenko, Sudakov, Mudryk - Traoré RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - X. Schlager, A. Haidara - Szoboszlai, Forsberg - Nkunku - Silva

Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig

Schachtjor Donezk vs. RB Leipzig Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 2. November 2022

2. November 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Wojska Polskiego, Warschau (Polen)

Wojska Polskiego, Warschau (Polen) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

