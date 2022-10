RB Leipzig trifft heute am 5. Gruppenspieltag der Champions League auf Real Madrid. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Europapokalduells, liefert SPOX Euch in diesem Artikel.

Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid gastiert am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, bei RB Leipzig. Die Europapokalpartie wird um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angestoßen.

Die Generalprobe für das heutige Spiel gegen Real Madrid verlief für RB Leipzig nicht nach Plan. Aufgrund einer furiosen Aufholjagd konnte RB Leipzig am vergangenen Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg noch einen Punkt retten. Mit von der Partie war bei dieser Begegnung für das Team von Marco Rose aber Christopher Nkunku, der nach seiner Verletzung am Handgelenk wieder auf dem Rasen stehen konnte und prompt einen Treffer erzielte. Er könnte RB Leipzig heute in das Achtelfinale der Champions League schießen, denn mit einem Sieg stehen die heutigen Gastgeber sicher in der K.o.-Runde der Königsklasse.

© getty Christopher Nkunku steht RB Leipzig nach überstandener Handgelenksverletzung wieder zur Verfügung.

Das dürfte gegen den Tabellenführer der Gruppe F alles andere als einfach werden. 10 Punkte hat Real Madrid aktuell auf dem Konto, drei Zähler davon holte sich die Mannschaft von Carlo Ancelotti beim 2:0-Hinspielerfolg gegen RB Leipzig. Einen entscheidenden Beitrag leistete in dieser Partie Federico Valverde, der sich seit Wochen in Topform befindet und auch beim 3:1-Sieg von Real Madrid am vergangen Ligaspieltag gegen den FC Sevilla traf. Ein Ticket für das Achtelfinale haben die Königlichen bereits auf jeden Fall.

RB Leipzig vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Spiel: RB Leipzig vs. Real Madrid

RB Leipzig vs. Real Madrid Datum: 25. Oktober

25. Oktober Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

RB Leipzig vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend die Begegnung zwischen RB Leipzig und Real Madrid am 5. Gruppenspieltag der Champions League exklusiv im TV und Livestream. Im TV könnt Ihr das Spiel live ab 20.55 Uhr auf DAZN 1 verfolgen. Das DAZN-Team besteht am heutigen Abend aus Moderator Alex Schlüter, Kommentator Uli Hebel, Experte Michael Ballack und Reporter Daniel Herzog. Alternativ könnt Ihr auf DAZN 2 heute die Champions-League-Begegnungen in der Konferenz sehen und damit auch RB Leipzig vs. Real Madrid. Die Konferenz überträgt DAZN ab 18.15 Uhr.

Im Livestream zeigt DAZN das Europapokalduell zwischen RB Leipzig und Real Madrid ebenfalls live und in voller Länge. Dort beginnen die Vorberichte heute schon um 20.15. Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr auf den Livestream des Senders zugreifen. Im Livestream seht Ihr zudem auch die Champions-League-Konferenz von DAZN.

RB Leipzig vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, A. Diallo, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku

Blaswich - Simakan, Orban, A. Diallo, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku Real Madrid: Nickisch, Schlieck, Ba, Gvardiol, Halstenberg, Henrichs, Dani Olmo, A. Haidara, Novoa, Poulsen, Werner

RB Leipzig vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr die Champions-League-Begegnung zwischen RB Leipzig und Real Madrid in einem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

RB Leipzig vs. Real Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe F im Überblick