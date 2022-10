Borussia Dortmund ist heute im Rahmen der Champions League zu Gast beim FC Sevilla. Hier bei SPOX wird das komplette Spielgeschehen live getickert.

FC Sevilla vs. BVB: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein Sieg gegen den FC Kopenhagen, eine Niederlage gegen Manchester City - so sieht die Bilanz von Borussia Dortmund nach zwei Gruppenspielen in der Champions League aus. Heute wird die Hinrunde mit dem Duell gegen den FC Sevilla, der nur einen Zähler auf dem Konto hat, beendet. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist gar nicht so lange her, in der vergangenen Saison trafen sie im Achtelfinale der Königsklasse aufeinander. Der BVB setzte sich mit 5:4 nach Hin- und Rückspiel durch.

Vor Beginn: Der Anpfiff im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) ertönt um 21 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase.

FC Sevilla vs. BVB, Champions League: Offizielle Aufstellungen

Sevilla: Bono - Carmona, Kike Salas, Gudelj, Alex Telles - Jordan, Rakitic, Jesus Navas, Isco, Suso - En-Nesyri

Bono - Carmona, Kike Salas, Gudelj, Alex Telles - Jordan, Rakitic, Jesus Navas, Isco, Suso - En-Nesyri BVB: A. Meyer - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Can - Adeyemi, Bellingham, Brandt - Moukoko

FC Sevilla vs. BVB: Champions League heute im TV und Livestream

Um die Übertragung kümmert sich heute der Streamingdienst DAZN. Vorberichte zum Spiel werden bereits um 20.15 Uhr gezeigt. Folgendes Personal begleitet Euch durch die Partie:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Daniel Herzog

Um den Stream bei DAZN öffnen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

