In der Bundesliga langsam in der Spur, und auch in der Champions League scheint man angekommen. Nun erwartet Eintracht Frankfurt heute Tottenham Hotspur am dritten Spieltag der Gruppenphase. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur - Anpfiff: 21 Uhr Tore / Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakic, Rode, Sow, Knauff, Lindström, Kamada - Kolo Muani Aufstellung Tottenham Hotspur Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Höjbjerg, Bentancur, Emerson Royal, Perisic - Richarlison, H. Kane, Son Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hier geht es zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch wenn Frankfurt im Moment richtig gut drauf ist und unter anderem in der Champions League das letzte Spiel bei Olympique Marseille mit 1:0 gewinnen konnte, dürften die Engländer hier und heute als Favorit ins Spiel gehen. Mal sehen, was das Spiel uns so bringt.

Vor Beginn: Klassische Anstoßzeit hier: Im Deutsche Bank Park in Frankfurt rollt heute ab 21.00 Uhr der Ball.

Vor Beginn: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum heutigen Champions League-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur, Champions League: Offizielle Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakic, Rode, Sow, Knauff, Lindström, Kamada - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakic, Rode, Sow, Knauff, Lindström, Kamada - Kolo Muani Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Höjbjerg, Bentancur, Emerson Royal, Perisic - Richarlison, H. Kane, Son

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Champions League heute live im TV und Livestream

Es teilen sich Amazon Prime und DAZN die Rechte an der Champions League, so kommt es dazu, dass Amazon Prime Video bei diesem Spiel in der Verantwortung ist. Um 21.00 Uhr wird das Spiel im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen.

Um das Spiel schauen zu können, benötigt Ihr ein Amazon Prime-Abo. Das bekommt Ihr für 8,99 Euro im Monat oder 89,99 Euro jährlich.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Die Tabelle der Gruppe D