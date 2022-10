DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Heute stehen in der Champions League acht Spiele in der Gruppenphase an. Wie Ihr die erste Hälfte des 5. Spieltags live im TV und Livestream sehen könnt, bekommt Ihr von SPOX erklärt.

In der Champions League geht es am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, wieder so richtig zur Sache. Im Rahmen des 5. Spieltags finden acht Partien statt, der Rest steigt dann morgen. Sowohl heute als auch morgen werden zwei Duelle um 18.45 Uhr angepfiffen, sechs weitere um 21 Uhr.

Von den fünf deutschen Klubs, die sich vor der Saison für die Königsklasse qualifizieren konnten, sind mit Borussia Dortmund und RB Leipzig heute zwei im Einsatz. Der BVB hat eine Mammutaufgabe vor sich, müssen die Schwarz-Gelben doch um 21 Uhr ein zweites Mal gegen Manchester City, den Tabellenführer der Gruppe G, antreten. In der Hinrunde verloren die Dortmunder nach Führung zum Schluss doch noch 1:2.

© getty Das Hinspiel verlor der BVB knapp mit 1:2 gegen Manchester City.

RB Leipzig hat es parallel dazu jedoch auch nicht unbedingt leichter: In der Red Bull Arena wird der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid, der das Spiel in der Hinrunde 2:0 gewann, empfangen.

Champions League: Die Spiele des 5. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Di., 25.10. 18.45 Uhr RB Salzburg FC Chelsea DAZN Di., 25.10. 18.45 Uhr FC Sevilla FC Kopenhagen DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Dinamo Zagreb AC Milan DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr RB Leipzig Real Madrid DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Celtic Glasgow Shakhtar Donezk DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Borussia Dortmund Manchester City Amazon Prime Video Di., 25.10. 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Maccabi Haifa DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Benfica Lissabon Juventus Turin DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Club Brügge FC Porto DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Inter Mailand Viktoria Pilsen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr SSC Neapel Glasgow Rangers DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Atletico Madrid Bayer Leverkusen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr FC Barcelona FC Bayern München DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Olympique Marseille DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Sporting Lissabon DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime Video teilen sich auch am heutigen Dienstag die Übertragungsrechte der Champions League. Sieben der acht Partien des Tages seht Ihr live und in voller Länge auf DAZN, eine Begegnung zeigt dagegen Amazon Prime Video exklusiv im Livestream.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Um 18.30 Uhr beginnt auf DAZN 1 am heutigen Tag die Champions-League-Übertragung im TV mit der Partie zwischen RB Salzburg und dem FC Chelsea. Ab 20.55 seht Ihr heute zudem die Partie zwischen RB Leipzig und Real Madrid live und vollumfänglich auf DAZN 1.

Schon ab 18.15 Uhr könnt Ihr auf DAZN 2 die Champions-League-Konferenz verfolgen. Dort seht Ihr, bis auf das Duell zwischen dem BVB und Manchester City, alle heutigen Spiele live im Pay-TV.

CR7 nur auf der Bank: Diese Top 11 könnte 2023 ablösefrei wechseln © getty 1/23 Ilkay Gündogan feiert am 24. Oktober seinen 32. Geburtstag. Sein Vertrag bei Manchester City läuft 2023 aus. © getty 2/23 Zu diesem Anlass zeigt SPOX eine Top-11 der am Saisonende ablösefreien Spieler. © getty 3/23 TOR - DAVID DE GEA (31, Manchester United): Bei United ist der Keeper nicht unumstritten. Zudem buhlten die Red Devils um Kevin Trapp, der sich aber für einen Verbleib in Frankfurt entschied. Nun soll Betis Sevilla an de Gea Interesse zeigen. © getty 4/23 ABWEHR - MILAN SKRINIAR (27, Inter Mailand): Der Verteidiger ist laut transfermarkt.de mit einem Marktwert von 65 Mio. Euro der wertvollste Spieler mit auslaufendem Vertrag. Seit 2017 verteidigt er bei Inter, erneut soll PSG an ihm dran sein. © getty 5/23 MATS HUMMELS (33, Borussia Dortmund): Der 33-Jährige hatte in der Vorsaison mit Verletzungen zu kämpfen. In Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bekam er beim BVB neue, jüngere Konkurrenz. Bezüglich seiner Zukunft gab sich Hummels aber entspannt. © getty 6/23 CAGLAR SÖYÜNCÜ (26, Leicester City): Der Ex-Freiburger hat sich in der Premier League etabliert und wurde zuletzt mit Top-Klubs wie Inter, Real Madrid oder Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Ohne neuen Vertrag könnten die Begehrlichkeiten wachsen. © getty 7/23 MITTELFELD - NÉLSON SEMEDO (28, Wolverhampton Wanderers): Auf seiner Position zählt der Rechtsverteidiger (Marktwert: 20 Mio.) zu den Besten der Liga. Bei den Wolves war der Portugiese in den vergangenen beiden Jahren auch größtenteils gesetzt. © getty 8/23 JORGINHO (30, FC Chelsea): Der Europameister ist bei den Blues eine feste Größe, vor allem weil auch N’Golo Kanté verletzt ausfällt. Im Juli bekannte sich der Mittelfeldspieler zu Chelsea - doch wer weiß, wie sich die Situation nächstes Jahr darstellt? © getty 9/23 TONI KROOS (32, Real Madrid): Der Ex-Nationalspieler gewann dieses Jahr zum fünften Mal die Champions League und zieht auch weiterhin im Real-Mittelfeld die Fäden. Zuletzt gab es Gerüchte, dass seine Zeit bei Real im kommenden Jahr enden könnte. © getty 10/23 YOURI TIELEMANS (25, Leicester City): Der talentierte Belgier hat seinen Durchbruch in der Premier League geschafft. Für Leicester ist er ein wichtiger Spieler. Manchester United und der FC Arsenal sollen aber interessiert gewesen sein. © getty 11/23 RAPHAËL GUERREIRO (28, Borussia Dortmund): Der Portugiese galt zwischenzeitlich als Wechselkandidat, ist aber weiterhin als Linksverteidiger gesetzt. Gerüchte gab’s um einen Wechsel zu ManCity oder Juve. Aktuell könnte er 2023 ablösefrei gehen. © getty 12/23 ANGRIFF - LIONEL MESSI (33, Paris Saint-Germain): Während zwischenzeitlich über eine romantische Barça-Rückkehr spekuliert wurde, will Messi in seinem zweiten Jahr bei PSG noch mal angreifen. Wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten. © getty 13/23 KARIM BENZEMA (34, Real Madrid): Der Franzose war im vergangenen Jahr in bestechender Form - aber auch sein Vertrag bei Real Madrid läuft aus. Verlängert der Ballon-d'Or-Gewinner nochmal? © getty 14/23 ERSATZ - TOR - YANN SOMMER (33, Borussia Mönchengladbach): Auch bei ihm läuft das Arbeitspapier 2023 aus. Die Borussia will natürlich verlängern, aber auch der Schweizer? Gladbach sei seine Familie, aber er mache sich Gedanken, sagte er der Bild. © getty 15/23 ABWEHR - STEFAN DE VRIJ (30, Inter Mailand): 2018 kam der Niederländer ablösefrei von Lazio Rom, im nächsten Jahr könnte er ablösefrei gehen. Doch laut Gazzetta gilt eine Vertragsverlängerung de Vrijs als wahrscheinlich. © getty 16/23 MITTELFELD - IKAY GÜNDOGAN (31, Manchester City): Er stieg jüngst zum Kapitän bei ManCity auf. Als "große Ehre" bezeichnete er die Wahl seiner Teamkollegen. Sein Vertrag läuft allerdings aus, Barça wäre eine Option, seine Zukunft ließ er offen. © getty 17/23 N’GOLO KANTÉ (31, FC Chelsea): Der französische Weltmeister fehlt den Blues aktuell - und könnte nach derzeitigem Stand im nächsten Jahr ablösefrei wechseln. Das dürften die Blues aber verhindern wollen, die Tendenz geht Richtung Verlängerung. © getty 18/23 THOMAS LEMAR (26, Atlético Madrid): Einst von vielen großen Klubs umworben, ist er bei Atlético ein wichtiger Kaderspieler. Laut Marca sollte er im Sommer sogar verlängern - hat er bisher aber nicht. © getty 19/23 NABY KEÏTA (27, FC Liverpool): In England gab es unlängst Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum BVB im nächsten Jahr, falls Jude Bellingham gehen sollte. Nach Informationen von SPOX und GOAL will Liverpool aber alles für eine Verlängerung tun. © getty 20/23 ANGRIFF - CRISTIANO RONALDO (37, Manchester United): Im Sommer forcierte CR7 seinen Abgang öffentlich, diversen Klubs soll er angeboten worden sein, darunter auch Bayern und Dortmund. Alle sagten ab. Ronaldo ist noch immer in Manchester. Zukunft? Offen. © getty 21/23 ROBERTO FIRMINO (30, FC Liverpool): Die Gerüchte um seinen Abschied im Sommer sind mittlerweile abgekühlt. Aber: Seinen 2023 auslaufenden Vertrag hat der Ex-Hoffenheimer auch noch nicht verlängert. © getty 22/23 MARCUS RASHFORD (Manchester United): Der Linksaußen legte mit United einen katastrophalen Start hin, kommt aber immerhin auf fünf Torbeteiligungen. Einem PSG-Wechsel erteilte er jüngst eine Absage. Dennoch endet sein Vertrag 2023. © getty 23/23 YOUSSOUFA MOUKOKO (17, Borussia Dortmund): Der BVB-Youngster ist der jüngste unter den Bald-Vertragslosen. Allerdings gilt Trainer Edin Terzic als Förderer Moukokos. Der BVB soll stark an einer Verlängerung interessiert sein.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Amazon Prime Video zeigt heute exklusiv die Begegnung zwischen dem BVB und Manchester City exklusiv im Livestream. Die Vorberichte beginnen dort um 20.00 Uhr. Ihr benötigt ein Abo, um heute die Partie zwischen dem BVB und Manchester City auf Amazon Prime Video live zu erleben. Das kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,90 im Jahr. Das Angebot könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen.

Alle weiteren sieben Champions-League-Spiele könnt Ihr heute auf DAZN live und in voller Länge im Livestream verfolgen. Im Livestream könnt Ihr zudem die Champions-League-Konferenz von DAZN live erleben. Den Livestream des Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, für das Ihr 274,99 Euro zahlt. Neben der Champions League bekommt Ihr mithilfe von DAZN auch Zugriff auf die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Handball, Boxen, Tennis und viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt verfolgen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Alle Champions-League-Begegnungen des heutigen Tages verfolgen wir hier bei SPOX für Euch in ausführlichen Livetickern. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf den Plätzen. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Gruppen E bis H im Überblick

Gruppe E

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Chelsea FC 4 4 7 2 RB Salzburg 4 1 6 3 AC Mailand 4 -3 4 4 Dinamo Zagreb 4 -2 4

Gruppe F

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Real Madrid 4 6 10 2 RB Leipzig 4 -1 6 3 Schachtar Donezk 4 2 5 4 Celtic Glasgow 4 -7 1

Gruppe G

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Manchester City 4 10 10 2 Borussia Dortmund 4 5 7 3 Sevilla FC 4 -7 2 4 FC Kopenhagen 4 -8 2

Gruppe H