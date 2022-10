Auch heute wird in der Champions League wieder Fußball gespielt, wenn die zweite Hälfte des 5. Spieltags ansteht. Doch wo sind die Spiele zu sehen - bei DAZN oder Amazon Prime? SPOX hat die Antwort.

Gestern wurde der erste Teil des 5. Spieltags in der Champions League absolviert, acht weitere Begegnungen folgen am heutigen Mittwoch, den 26. Oktober. Mit dem FC Bayern München, Bayer Leverkusen, und Eintracht Frankfurt sind unter anderem auch drei Bundesligisten im Einsatz. Der bereits qualifizierte FC Bayern muss gegen den FC Barcelona ran, Leverkusen bekommt es mit Atletico Madrid zu tun, Frankfurt trifft auf Olympique Marseille. Die Spiele der deutschen Klubs beginnen allesamt um 21 Uhr. Insgesamt finden sechs Spiele um 21 Uhr statt, zwei werden um 18.45 Uhr angepfiffen - Club Brügge vs. FC Porto und Inter Mailand vs. Viktoria Pilsen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN oder Amazon Prime - jedes Mal, wenn es in der Königsklasse zur Sache geht, stellt sich diese Frage. Gestern sah die Verteilung so aus: DAZN kümmerte sich um sieben Spiele, Amazon Prime lediglich um eines, um Borussia Dortmund vs. Manchester City. Heute sieht es nicht viel anders aus, außer dass alle, und nicht nur sieben, Partien von DAZN übertragen werden, Amazon Prime ist also keine Anlaufstelle heute.

Bei DAZN sind jedoch nicht nur alle Einzelspiele zu sehen, der Streamingdienst bietet auch zwei Konferenzen an: die Mittwochskonferenz, die ab 18.15 Uhr alle acht Spiele beinhaltet, und die deutsche Mittwochskonferenz, die ab 18.15 Uhr die beiden Spiele um 18.45 Uhr sowie die drei Spiele mit deutscher Beteiligung beinhaltet.

Den Zugriff darauf kann man nur mit einem DAZN-Abonnement freischalten. Der Preis dafür liegt bei 29,99 Euro pro Monat, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Die Spiele im Liveticker

Wer den Champions-League-Abend nicht im Livestream schauen kann, bekommt mit dem Liveticker von SPOX eine perfekte Alternative geboten. Auf der Website wird zu jedem Spiel ein Liveticker angeboten, dazu auch zur Mittwochskonferenz.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

