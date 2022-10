In der Champions League finden am heutigen Mittwoch weitere acht Begegnungen am dritten Spieltag statt. Werden diese von DAZN oder Amazon Prime übertragen? Oder von beiden? SPOX verrät es.

Die Hälfte der Vorrunde in der Champions-League-Saison 2022/23 ist fast geschafft. Sechs Spieltage sind es wie gewohnt insgesamt, am gestrigen Dienstag wurden die ersten acht Aufeinandertreffen des dritten Spieltags bestritten. Die übrigen acht findet am heutigen Mittwoch, den 5. Oktober statt.

Champions League, 3. Spieltag: Ergebnisse vom Dienstag

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Di., 4.10. 18.45 Uhr FC Bayern München Viktoria Pilsen 5:0 Di., 4.10. 18.45 Uhr Olympique Marseille Sporting Lissabon 4:1 Di., 4.10. 21.00 Uhr Ajax Amsterdam SSC Neapel 1:6 Di., 4.10. 21.00 Uhr FC Liverpool Glasgow Rangers 2:0 Di., 4.10. 21.00 Uhr FC Porto Bayer Leverkusen 2:0 Di., 4.10. 21.00 Uhr Club Brügge Atletico Madrid 2:0 Di., 4.10. 21.00 Uhr Inter Mailand FC Barcelona 1:0 Di., 4.10. 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur 0:0

Zwei deutsche Vereine sind dabei im Einsatz. Zum einen gastiert Borussia Dortmund ab 21 Uhr beim FC Sevilla, bereits am früheren Abend ab 18.45 Uhr empfängt RB Leipzig, das bislang bei null Punkten steht, Celtic in der Red Bull Arena.

Parallel tritt RB Salzburg gegen Dinamo Zagreb an. Außerdem auf dem Tagesprogramm: FC Chelsea gegen AC Mailand, Real Madrid gegen Shakhtar Donetsk, Manchester City gegen FC Kopenhagen, Juventus gegen Maccabi Haifa und Benfica gegen Paris Saint-Germain.

© getty Die Streamingplattform DAZN bietet den Großteil der Champions League an.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Wo läuft welches Duell im TV und Livestream? Die einfache Antwort: In Deutschland lassen sich alle Spiele einzeln und in der Konferenz live auf DAZN verfolgen. Und das ist auch schnell erklärt, denn Amazon Prime Video hat in der Königsklasse immer nur dienstags ein Spiel exklusiv im Programm. Mittwochs läuft die Champions League stets komplett bei DAZN.

Das ist somit der Streamingdienst, der mit sieben von acht Partien innerhalb einer CL-Woche die überwiegende Mehrheit des Wettbewerbs zeigt. DAZN ist kostenpflichtig. Für ein Monatsabo werden pro Monat 29,99 Euro fällig, für ein Jahresabo pro Monat 24,99 Euro.

Dieses Team schickt DAZN am heutigen Champions-League-Mittwoch ins Rennen.

Spiel Kommentator Experte ModeratorIn Leipzig-Celtic Marco Hagemann Jonas Hummels Tobi Wahnschaffe Salzburg-Zagreb Adrian Geiler - - Sevilla-BVB Jan Platte Sami Khedira Laura Wontorra Chelsea-Milan Carsten Fuß Christian Bernhard - Juve-Maccabi Guido Hüsgen - - Benfica-PSG Stefan Galler - - Real-Donetsk Freddie Schulz - - ManCity-Kopenhagen Uwe Morawe - -

Champions-League-Konferenz

Spiel Kommentator Leipzig-Celtic Freddy Harder Salzburg-Zagreb Max Gross Sevilla-BVB Michael Born Chelsea-Milan Max Siebald Juve-Maccabi Flo Hauser Benfica-PSG Oliver Forster Real-Donetsk Nico Seepe ManCity-Kopenhagen Marcel Seufert

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League heute live: Tabellen E bis H

Champions League: Gruppe E mit dem FC Chelsea

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 AC Mailand 2 1 1 0 4:2 2 4 2 Dinamo Zagreb 2 1 0 1 2:3 -1 3 3 RB Salzburg 2 0 2 0 2:2 0 2 4 Chelsea FC 2 0 1 1 1:2 -1 1

Champions League: Gruppe F mit Real Madrid

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 2 2 0 0 5:0 5 6 2 FC Shakhtar Donezk 2 1 1 0 5:2 3 4 3 Celtic FC 2 0 1 1 1:4 -3 1 4 RB Leipzig 2 0 0 2 1:6 -5 0

Champions League: Gruppe G mit Borussia Dortmund

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 2 2 0 0 6:1 5 6 2 Borussia Dortmund 2 1 0 1 4:2 2 3 3 FC Kopenhagen 2 0 1 1 0:3 -3 1 4 Sevilla FC 2 0 1 1 0:4 -4 1

Champions League: Gruppe H mit Paris Saint-Germain