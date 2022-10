In der Champions League steht heute die erste Hälfte des 3. Spieltags an. DAZN oder Amazon Prime - wer zeigt / überträgt die Spiele live im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort.

Es ist wieder Zeit für Champions-League-Fußball! Am heutigen Dienstag, den 4. Oktober, wird der 3. Spieltag in der Gruppenphase eröffnet. Wie üblich finden acht Partien statt - zwei davon beginnen um 18.45 Uhr, die restlichen sechs um 21 Uhr. Von den fünf Bundesligisten sind drei im Einsatz - der FC Bayern München trifft auf Viktoria Pilsen, Bayer Leverkusen ist zu Gast beim FC Porto und Eintracht Frankfurt empfängt Tottenham Hotspur.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Von Spieltag zu Spieltag stellt sich stets die Frage: Wer überträgt die heutigen Champions-League-Spiele - DAZN oder Amazon Prime? Die beiden Anbieter teilen sich nämlich die Rechte für die Königsklasse in dieser Saison. Um die Frage nun beantworten zu können, kommt es an, ob es ein Dienstags- oder Mittwochsspieltag ist. Während mittwochs DAZN alle acht Spiele überträgt, übernimmt an Dienstagen wie heute Amazon Prime Video ein Spiel, DAZN die restlichen sieben. Es sind also beide Anbieter heute im Einsatz. Das Spiel, das bei Amazon Prime Video zu sehen ist, ist Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur. Das Amazon-Prime-Abonnement kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro im Jahr.

© imago images DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League.

Wer die Partien bei DAZN schauen möchte, benötigt ebenfalls ein Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. Mit dem Abo erhaltet Ihr jedoch direkt Zugriff auf zahlreiche weitere Wettbewerbe wie die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, aber auch auf andere Sportarten wie Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, MMA und Boxen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Der Spieltag im Liveticker

Wer die Partien mitverfolgen möchte, jedoch kein Amazon-Prime- oder DAZN-Abo besitzt, kann auf eine andere Art und Weise live mit dabei sein - nämlich mit dem Liveticker von SPOX. Auf der Website findet Ihr zu jedem einzelnen Champions-League-Spiel einen Liveticker, der Euch das Spielgeschehen beschreibt. Außerdem wird heute auch eine Konferenz angeboten.

Hier geht es zur Dienstagskonferenz.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Ex-BVB-Star verdrängt CR7! Diese Spieler holen die meisten Elfer raus © getty 1/26 Wer hat in den vergangenen fünf Jahren die meisten Elfmeter in Europas Top-5-Ligen herausgeholt? Wie ein Blick auf die Statistiken zeigt, stehen weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi ganz vorne. © getty 2/26 Platz 24 (geteilt): GERARD MORENO - 21 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 3/26 Platz 24 (geteilt): ANDREJ KRAMARIC - 21 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 4/26 Platz 23: DIMITRI PAYET - 23 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © imago images / MB Media Solutions 5/26 Platz 21 (geteilt): LUKA MILIVOJEVIC - 24 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 6/26 Platz 21 (geteilt): HARRY KANE - 24 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © imago images 7/26 Platz 19 (geteilt): FRANCK KESSIE - 25 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 8/26 Platz 19 (geteilt): DOMENICO BERARDI - 25 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 9/26 Platz 15 (geteilt): MOHAMED SALAH - 26 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 10/26 Platz 15 (geteilt): JAMIE VARDY - 26 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 11/26 Platz 15 (geteilt): DANIEL PAREJO - 26 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 12/26 Platz 15 (GETEILT): JORDAN VERETOUT - 26 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 13/26 Platz 10 (geteilt): IAGO ASPAS - 27 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 14/26 Platz 10 (geteilt): KARIM BENZEMA - 27 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 15/26 Platz 10 (geteilt): MIKEL OYARZABAL - 27 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 16/26 Platz 10 (geteilt): ANDREA BELOTTI - 27 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 17/26 Platz 10 (geteilt): BRUNO FERNANDES - 27 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 18/26 Platz 9: LIONEL MESSI - 28 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 19/26 Platz 8: FABIO QUAGLIARELLA - 30 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 20/26 Platz 7: NEYMAR - 31 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © imago images / PA images 21/26 Platz 5 (geteilt): JORGINHO - 32 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 22/26 Platz 5 (geteilt): WISSAM BEN YEDDER - 32 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 23/26 Platz 4: LORENZO INSIGNE - 35 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 24/26 Platz 3: ROBERT LEWANDOWSKI - 41 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 25/26 Platz 2: CRISTIANO RONALDO - 46 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren. © getty 26/26 Platz 1: CIRO IMMOBILE - 52 herausgeholte Elfmeter in den letzten fünf Jahren.

Champions League: Die heutigen acht Partien im Überblick