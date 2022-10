In der Gruppenphase der Champions League treffen heute Borussia Dortmund und Manchester City aufeinander. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach der 1:2-Niederlage in der Hinrunde will Borussia Dortmund heute gegen Manchester City ein besseres Ergebnis erzielen. In der Gruppenphase der Champions League geht es um wichtige Punkte. Kann der BVB für eine Überraschung sorgen? SPOX tickert das Spielgeschehen live mit.

BVB vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Spiel der Hinrunde musste sich der BVB mit 1:2 geschlagen geben. Auswärts in Manchester gingen die Schwarz-Gelben sogar zunächst durch Jude Bellingham in Führung, doch John Stones sorgte für den 1:1-Ausgleich, ehe ausgerechnet Ex-Dortmunder Erling Haaland akrobatisch den 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Citizens haben mit zehn Punkten bereits einen Platz im Achtelfinale sicher, der BVB könnte heute ebenfalls sein Achtelfinalticket einlösen - sogar mit einer Niederlage wäre dies möglich, wenn der FC Sevilla und der FC Kopenhagen davor, um 18.45 Uhr, unentschieden spielen.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Signal-Iduna-Park (Dortmund).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Manchester City.

BVB vs. Manchester City: Champions League heute im TV und Livestream

Sehen könnt Ihr die Begegnung zwischen dem BVB und ManCity live bei Amazon Prime Video. Es ist das einzige Champions-League-Spiel, das nicht heute bei DAZN gezeigt wird. Um 20 Uhr geht die Übertragung los, Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren das Spiel von Anfang bis Ende durch.

Wer Amazon Prime Video nutzen möchte, braucht ein Abo, das entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr kostet. Davor lässt sich das Abo einen Monat lang gratis testen.

BVB vs. Manchester City, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Brandt, Malen - Moukoko

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Brandt, Malen - Moukoko Manchester City: Ederson - Stones, Akanji, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Haaland, Foden

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G