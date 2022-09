Tribünengast Sébastien Haller sieht BVB-Pflichtsieg zum Champions-League-Auftakt

Borussia Dortmund hat die Pflichtaufgabe gegen den FC Kopenhagen souverän gelöst. Den 3:0-Auftaktsieg in der Champions League verfolgte auch Sébastien Haller auf der Tribüne.

Sebastien Haller warf einen freudigen Blick auf seine vor der Südtribüne tanzenden Mitspieler, der erste Stadionbesuch des krebskranken Topstürmers hatte sich gelohnt. Vizemeister Borussia Dortmund ist beim 3:0 (2:0) gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen spielfreudig und souverän in die Champions League gestartet - da hatte nicht nur Haller in abendlicher Sommerhitze seine Freude.

"Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich ihn gesehen habe. Weil die Fans auch so laut gejubelt haben", sagte Marco Reus bei Prime Video und zeigte sich auch mit dem Auftritt auf dem Platz zufrieden. "Wir haben wenig zugelassen. Es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich will nicht zu kritisch sein. So ein Sieg zum Anfang tut gut."

Der 1:0-Experte erzielte am Dienstag gegen den wahrscheinlich schwächsten Gruppengegner mal wieder das erste Tor (35.). Raphael Guerreiro (42.) legte nach einer Traumkombination mit Gio Reyna vor 70.700 Zuschauerinnen und Zuschauern nach. Jude Bellingham (83.) setzte den Schlusspunkt. "Das war eine sehr gute Leistung. Ich hatte mir gewünscht, dass wir diese Dominanz auf den Platz bekommen", sagte Trainer Erdin Terzic.

Es war die zwingend notwendige Basis für die schwierigen Duelle mit Manchester City und dem FC Sevilla. "Das gibt Energie für die nächsten Wochen", sagte BVB-Berater Matthias Sammer.

Die 90-minütige spielerische Überlegenheit beobachtete auch ein ganz besonderer Gast: Haller saß mit Sonnenbrille und BVB-Schal um den Hals in schwarzem Hemd auf der VIP-Tribüne. Es war sein erster Besuch seit der erschütternden Hodenkrebs-Diagnose.

Vor der ersehnten Champions-League-Premiere der "Gelben Wand" mit 25.000 Stehplätzen auf der Südtribüne gab es aber Stunk - allerdings auf der Nordseite. Aus dem Gästesektor flogen weit vor dem Anpfiff Pyro-Fackeln und Leuchtraketen, eine hätte am Mittelkreis beinahe BVB-Profis bei der Platzbegehung getroffen.