BVB vor CL-Duell mit ManCity: Einsätze von Karim Adeyemi und Donyell Malen noch nicht gesichert

Die Ausfallliste bei Borussia Dortmund hat sich vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Manchester City (21 Uhr) deutlich verkleinert. Die zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Donyell Malen, Karim Adeyemi und Thorgan Hazard traten am Dienstagmittag allesamt mit dem Team die Reise nach England an.

Trainer Edin Terzic setzt beim Wiedersehen mit den ehemaligen BVB-Spielern Erling Haaland, Manuel Akanji und Ilkay Gündogan besonders auf die Schnelligkeit von Malen und Adeyemi.

"Geschwindigkeit im modernen Fußball ist immer wichtig. Sie haben in den letzten Tagen noch immer Schmerzen gespürt, aber es wird immer besser. Wir hoffen, dass sie morgen den Daumen heben und einsatzbereit sind", sagte Terzic am Dienstagabend vor dem Abschlusstraining.

Der Respekt vor den Gastgebern ist groß. "Manchester City ist durch Erling Haaland noch einmal besser und gefährlicher geworden. Aber sie haben auch so eine enorme Qualität. City ist in der Lage, gegen jeden Gegner auf der Welt vier oder fünf Tore zu schießen", sagte Terzic, der immer noch auf einige Spieler verzichten muss.

Neben Stürmer Sebastien Haller, der aufgrund seiner Hodenkrebserkrankung ausfällt, fehlen auch Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulterverletzung), Mateu Morey (Meniskusverletzung) und Torhüter Gregor Kobel (Muskelfaserriss).

Weitere Stimmen von der PK des BVB mit Terzic und Jude Bellingham lest Ihr hier!