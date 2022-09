Der FC Bayern München gastiert in seinem ersten Spiel der Champions-League-Saison 2022/23 am heutigen Abend bei Inter. Doch wer zeigt / überträgt das Duell in der Gruppe C heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Mittwochabend, den 07. September, duellieren sich Inter und der FC Bayern München am 1. Gruppenspieltag der neuen Champions-League-Saison. Die Begegnung in der Gruppe C beginnt um 21.00 Uhr im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Kurz vor dem Auftakt in die Champions-League-Saison 2022/23 herrscht beim FC Bayern München in der Liga eine kleine Ergebniskrise. Nach drei Siegen zu Saisonbeginn, spielte das Team von Julian Nagelsmann gegen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin jeweils 1:1-Unentschieden. Trainer Julian Nagelsmann wollte von einer Ergebniskrise nichts wissen, wirkte in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Union Berlin jedoch sichtlich genervt. Ein Kräftemessen mit einem europäischen Topteam wie Inter kommt den Münchenern da sicherlich sehr gelegen.

© getty Matthijs de Ligt hat mit Juventus Turin schon einige Duelle gegen Inter absolviert.

Inter ist nur mäßig in die neue Saison gestartet. In der Serie A stehen drei Siege aktuell zwei Niederlagen gegenüber. In der Tabelle bedeutet das Platz sieben. Am vergangenen Spieltag musste Inter zudem eine knappe 2:3-Niederlage im Stadtderby gegen den AC Mailand hinnehmen. Kann das Team von Simone Inzaghi heute gegen den FC Bayern München zurückschlagen?

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Inter: S. Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Darmian - Dzeko, L. Martinez

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Inter vs. FC Bayern München seht Ihr am heutigen Abend exklusiv auf DAZN im TV und Livestream. 121 der insgesamt 137 Champions-League-Spiele zeigt der Sender in dieser Saison exklusiv. Das heutige Duell zwischen Inter und dem FC Bayern München gehört dazu.

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr die Begegnung zwischen Inter und dem FC Bayern München heute live und in voller Länge auf DAZN 1. Die Vorbericht des Spiels seht Ihr dort ab 20.45 Uhr. Für DAZN sind am heutigen Abend Moderatorin Laura Wontorra, Reporter Max Siebald und Michael Ballack als Experte im Einsatz. Die Partie kommentiert Uli Hebel.

Auf DAZN 2 könnt Ihr heute alternativ das Spiel zwischen Inter und dem FC Bayern München in der Konferenz mit den übrigen Begegnungen des Tages sehen. Die Konferenz zeigt DAZN ab 18.15 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

DAZN bietet ebenfalls einen Livestream der Partie zwischen Inter und dem FC Bayern München an. Dort seht Ihr die Vorberichte zum Duell in der Gruppe B schon ab 20.15 Uhr. Ebenfalls im Livestream könnt Ihr heute die Deutsche Konferenz, in der alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung gezeigt werden, ab 18.15 Uhr sehen.

Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser. Mit der DAZN-App könnt Ihr auch die Livestreams von DAZN verfolgen. Dort könnt Ihr zudem die Spielhighlights aller Champions-League-Partien des Spieltags sehen. Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Boxen, Tennis, MMA, Handball und noch vieles mehr. Ein Jahres-Abo kostet bei DAZN 274,99 Euro, für ein Monats-Abo zahlt Ihr hingegen 29,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Anstoß Begegnung Anbieter 07. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam vs. Glasgow Rangers DAZN 07. September 18.45 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon DAZN 07. September 21.00 Uhr SSC Neapel vs. FC Liverpool DAZN 07. September 21.00 Uhr Atletico Madrid vs. FC Porto DAZN 07. September 21.00 Uhr Club Brügge vs. Bayer Leverkusen DAZN 07. September 21.00 Uhr FC Barcelona vs. Viktoria Pilsen DAZN 07. September 21.00 Uhr Inter Mailand vs. Bayern München DAZN 07. September 21.00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Olympique Marseille DAZN

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Duell zwischen Inter und dem FC Bayern München heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, seid Ihr hier bei SPOX bestens aufgehoben. Wir verfolgen nämlich für Euch das komplette Spiel in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt Inter vs. FC Bayern München in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Gruppe B im Überblick