Der erste Spieltag der neuen Champions League-Saison steht in den Startlöchern. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Auftaktmatches an den Tagen Dienstag und Mittwoch live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach wochenlanger Wartezeit wird in dieser Woche auch die Champions League in die neue Saison starten. Insgesamt 32 Mannschaften stehen sich in den 16 Begegnungen gegenüber. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt befinden sich auch fünf Bundesligisten darunter.

Eine neue Spielzeit bringt in der Regel auch eine neue Situation hinsichtlich der Ausstrahlung im TV und Livestream - so war es zumindest in den vergangenen Jahren. Anders ist es jedoch diesmal. So wurden alle Übertragungsrechte gleich für mehrere Jahre vergeben, womit die Gegebenheiten weitestgehend die gleichen bleiben.

In diesem Artikel geben wir Euch dennoch einen konkreten Überblick aller Champions League-Partien am ersten Spieltag inklusive der jeweiligen Übertragungssituation im TV und Livestream.

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Wie schon im letzten Jahr teilen sich die Anbieter DAZN und Amazon Prime die Übertragung aller Spiele untereinander auf. Dabei übernimmt der Amazon-Dienst das jeweilige Topspiel am Dienstag und DAZN die 15 restlichen Matches des Spieltags.

Tag Anstoß Begegnung Anbieter Dienstag 18.45 Uhr Dinamo Zagreb vs. FC Chelsea DAZN Dienstag 18.45 Uhr Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen Amazon Prime Dienstag 21.00 Uhr RB Salzburg vs. AC Mailand DAZN Dienstag 21.00 Uhr RB Leipzig vs. Schachtar Donezk DAZN Dienstag 21.00 Uhr Celtic Glasgow vs. Real Madrid DAZN Dienstag 21.00 Uhr FC Sevilla vs. Manchester City DAZN Dienstag 21.00 Uhr Paris Saint-Germain vs. Juventus Turin DAZN Dienstag 21.00 Uhr Benfica Lissabon vs. Maccabi Haifa DAZN Mittwoch 18.45 Uhr Ajax Amsterdam vs. Glasgow Rangers DAZN Mittwoch 18.45 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon DAZN Mittwoch 21.00 Uhr SSC Neapel vs. FC Liverpool DAZN Mittwoch 21.00 Uhr Atletico Madrid vs. FC Porto DAZN Mittwoch 21.00 Uhr Club Brügge vs. Bayer Leverkusen DAZN Mittwoch 21.00 Uhr FC Barcelona vs. Viktoria Pilsen DAZN Mittwoch 21.00 Uhr Inter Mailand vs. Bayern München DAZN Mittwoch 21.00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Olympique Marseille DAZN

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV

Wer die Partien im linearen Fernsehen verfolgen möchte, muss zunächst wissen: Nicht alle Matches werden im linearen Fernsehen zu sehen sein. So zeigt DAZN zum einen nur eine Auswahl der Spiele auf den Kanälen DAZN1 und DAZN2, Amazon Prime zum anderen stellt eine TV-Übertragung überhaupt nicht zur Verfügung.

Somit wird das Dienstagsspiel zwischen dem BVB und dem FC Kopenhagen NICHT im TV zu sehen sein.

DAZN dagegen zeigt folgendes Champions League-Programm auf den linearen Sendern:

DAZN1 DAZN2 Dienstag ab 18.30 Uhr: Dinamo Zagreb vs. FC Chelsea

Dinamo Zagreb vs. FC Chelsea ab 20.45 Uhr: RB Leipzig vs. Schachtar Donezk ab 20.30 Uhr: Konferenz Mittwoch ab 18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon

Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon ab 20.45 Uhr: Inter Mailand vs. FC Bayern München ab 18.15 Uhr: Konferenz

Doch wie kann man nun eigentlich auf diese beiden DAZN-Sender im TV zugreifen? Dazu müsst Ihr in Besitz zweierlei Dinge sein: Zum einen von einem Receiver der Marken Sky Q, MagentaTV oder GigaTV und zum anderen von einem linearen DAZN-Abonnement. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele im Livestream

Wer alle Spiele des ersten Spieltags im Livestream sehen will, muss sowohl DAZN als auch Amazon Prime abonniert haben.

Die DAZN-Mitgliedschaft ist derzeit zum Preis von 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif zu haben. Neben dem Großteil aller Champions League-Partien enthält das Angebot auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Bundesliga sowie zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Darts, American Football (NFL), Basketball (NBA) und Kampfsport (u.a. UFC). Alles Weitere dazu erfahrt Ihr hier.

Wer nun aber auch nicht auf das Topspiel am Dienstag verzichten kann, sollte sich auch dem Amazon Prime-Abo annehmen. Dieses beläuft sich derzeit auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Aktuell ist es allerdings auch möglich, die Inhalte für 30 Tage am Stück zu testen - und das komplett kostenlos. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Angebot.

Champions League, Übertragung 1. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Der SPOX-Liveticker

Alle Duelle des ersten Champions League-Spieltages könnt Ihr alternativ auch in unseren hauseigenen Livetickern verfolgen. Dank minütlicher Updates halten wir Euch dort stets auf dem Laufenden. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Dienstag

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Mittwoch

