Robin Gosens bekommt Interview-Verbot nach Inter-Pleite: "Keinen blassen Schimmer, warum..."

Nach der 0:2-Pleite in der Champions League gegen den FC Bayern wollte Inter Mailands Robin Gosens in einem Interview gegenüber Journalisten die Gründe der Niederlage erläutern. Sein Klub hatte aber etwas dagegen und gab dem Nationalspieler ein Äußerungs-Verbot.

"Ich habe keinen blassen Schimmer, warum...", zuckte Gosens mit den Schultern, nachdem eine Inter-Pressemitarbeiterin mehrmals laut "No, no! No Interview!" in seine Richtung gerufen hatte. Gosens war zuvor bei deutschen Journalisten stehen geblieben, um sich zur Niederlage der Mailänder zu äußern.

Neben dem deutschen Nationalspieler bekamen auch die anderen Inter-Spieler, darunter Ex-Wolfsburg-Stürmer Edin Dzeko, ein Interview-Verbot.

Die Nerazzurri stehen nach der 0:2-Pleite gegen die Bayern zum CL-Auftakt bereits gehörig unter Druck. Am kommenden Spieltag ist Inter beim FC Barcelona zu Gast. Sollte man im Aufeinandertreffen mit den Katalanen ebenfalls den Kürzeren ziehen, droht den Mailändern das vorzeitige Aus in der Königsklasse.