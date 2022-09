Power Ranking nach dem 1. Spieltag der Champions League: FC Liverpool stürzt ins Bodenlose - nur zwei Klubs vor dem FC Bayern

Der erste Spieltag der neuen Champions-League-Saison ist Geschichte. Während sich die größten Titelanwärter Manchester City, Real Madrid und Bayern München keine Blöße gaben, patzte der FC Chelsea folgenschwer. Der FC Liverpool ging in Neapel gar unter. Das Power Ranking zum 1. Spieltag der Champions League, powered by CREATEFOOTBALL.

Platz 32: FC Kopenhagen

Der FC Kopenhagen startet schwach in die heimische Liga (zwölf Punkte nach acht Spielen), verliert das erste Spiel der neuen Champions-League-Saison und hat zudem den Abgang von Kreativspieler Pep Biel zu Olympiakos Piräus zu verkraften - dessen Fehlen wurde in Dortmund so richtig bewusst. Trotz zeitweiser Ballkontrolle mit einigen Passkombinationen war Kopenhagen zu keiner Zeit in der Lage, eine gefährliche Chance zu kreieren oder Zielspieler Cornelius (nur vier Ballkontakte im Strafraum) in Abschlussposition zu bringen. Auch die insgesamt elf Umschaltaktionen wurden extrem unsauber zu Ende gespielt, nur eine endete überhaupt mit einem Abschluss - so ergaben sich die Dänen in tiefer Positionierung ihrem Schicksal. CREATEFOOTBALL-SCORE: 14

Platz 31: Viktoria Pilsen

Victoria Pilsen musste direkt am ersten Gruppenspieltag der Champions League zum wiedererstarkten FC Barcelona reisen und ging dort wie zu erwarten war unter. Die Tschechen trafen zwar kurz vor der Pause zum 1:2, wurden allerdings über die gesamte Spielzeit komplett kontrolliert und bei nahezu jedem Pass von den Katalanen angelaufen und gepresst. Dementsprechend wurden immer wieder progressive Pässe auf die beiden Flügelspieler Mosquera und Sykora gespielt, die über ihre Dribblingqualität ins Drittel eindringen sollten. Elementar hierfür war Pilsens Lukas Kalvach, der viele Räume geschickt zustellte und regelmäßig Pässe abfangen konnte. CREATEFOOTBALL-SCORE: 15

Platz 30: Maccabi Haifa

Für den israelischen Meister Maccabi Haifa ist bereits die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League ein absolutes Highlight - doch schon gegen den wohl schwächsten Gruppengegner aus Lissabon war man nahezu chancenlos. Gerade einmal zwei Abschlüsse fanden den Weg auf das Tor Benficas, der Wert der Expected Goals im ganzen Spiel lag bei unterirdischen 0.18 xG. Dies hat auch Mittelstürmer und Wandspieler Pierrot zu verantworten, der immer wieder per langem Ball und Flanke eingesetzt werden sollte - allerdings kam ein Großteil aller Anspiele erst gar nicht beim bulligen Routinier an, der sich über 78 Minuten an Nicolás Otamendi die Zähne ausbiss. CREATEFOOTBALL-SCORE: 17

Platz 29: Glasgow Rangers

Während die Rangers in der heimischen Liga meist mit viel Ballbesitz den Gegner kontrollieren, agieren sie besonders international meist tief positioniert und wollen über die schnellen Flügelspieler zum Torerfolg kommen - doch sämtliche Umschaltaktionen wurden durch das hohe Pressing Ajax´ schnell und zielgerichtet unterbunden. Gegen den Ball fiel besonders das defensive Mittelfeld aus der Reihe - gerade Routinier John Lundstram wurde fünfmal (!) ausgedribbelt bzw. überlaufen (Höchstwert an Spieltag 1). Nach dem 0:4 im Derby gegen Celtic die nächste deutliche, aber klar verdiente Niederlage für zu unkreative und aktuell schwach verteidigende Schotten. CREATEFOOTBALL-SCORE: 18

Platz 28: FC Sevilla

Nicht nur in der heimischen Liga hat der FC Sevilla mit großen Startschwierigkeiten zu kämpfen, auch international setzte es gegen Manchester City eine deftige 0:4-Heimniederlage. Gerade die neu formierte Innenverteidigung um den Ex-Bayer Tanguy Nianzou und Talent Jose Angel Carmona konnte Torjäger Erling Haaland weder im Raum noch an Mann verteidigen - insgesamt schloss City 14 mal aus Sevillas Strafraum ab! Der ansonsten wieder deutlich überalterten Sevilla-Startelf gelang es zu keiner Zeit wirklich in die Zweikämpfe zu kommen, der englische Meister hatte trotz deutlich mehr Ballbesitzanteilen nach 90 Minuten 22 Balleroberungen mehr auf dem Konto! Zudem fehlte jegliches Tempo in Sevillas Startelf, sodass Umschaltaktionen gegen einen derart hochstehenden Gegner bereits von vornherein ausgeschlossen waren. CREATEFOOTBALL-SCORE: 22

Platz 27: Olympique Marseille

Unter Neu-Trainer Ivan Juric legt Marseille deutlich weniger Wert auf Ballbesitz, möchte gerne mit viel Tempo umschalten und den Gegner wenn möglich direkt aggressivem Gegenpressing unterziehen. In London entwickelte sich allerdings eine sehr ausgeglichene Partie, die in der OM trotz einiger langer Ballbesitzphasen in Halbzeit eins nie wirklich zwingend in den gegnerischen Strafraum vordringen konnte, da die Kreativspieler Payet, Harit und Ünder nur auf der Bank saßen - der einzige Schuss aufs Tor von Guendouzi wurde aus über 30 Metern abgefeuert. Die schwache Partie von Tavares (nur 1/16 Zweikämpfen gewonnen) und die rote Karte gegen Mbemba veränderten das Spiel nach der Pause klar zu Gunsten Tottenhams. CREATEFOOTBALL-SCORE: 24

Platz 26: Celtic

Noch am Wochenende schlug Celtic im Old Firm Derby den Stadtrivalen Rangers klar und deutlich mit 4:0, doch Titelverteidiger Real Madrid ließ The Bhoys am Dienstagabend kaum eine Chance. Ohne den so stark aufspielenden Mittelstürmer Kyogo Furuhashi (sechs Ligatreffer, im Derby verletzt ausgewechselt) fehlte Celtic gerade bei möglichen Umschaltmomenten die Tiefe im Spiel, die so kreativen, dribbelstarken Flügelspieler Abada und Jota verloren zudem in ihren direkten Duellen regelmäßig den Ball. Überraschend souverän war hingegen die Leistung von Rechtsverteidiger Josip Juranovic, der Vinicius Junior ordentlich im Griff hatte und über acht progressive Läufe immer wieder in das letzte Drittel vorstieß um Flanken zu schlagen (drei Torschussvorlagen). CREATEFOOTBALL-SCORE: 30

Platz 25: Bayer Leverkusen

Nach der Niederlage im DFB-Pokal und diversen Problemen zum Bundesligastart verliert Bayer Leverkusen auch das erste Champions-League-Spiel in Brügge - und das nicht wirklich unverdient. Zwar dominierte die Werkself die komplette zweite Hälfte und spielte eine Vielzahl an Pässen in der gegnerischen Hälfte, allerdings fehlt aktuell eine Idee, wie man tiefer stehende Gegner knacken könnte. Dieselbe Problematik hat man auch in der Liga, da ein Rückstand meist mit tieferer Positionierung des Gegners verbunden ist, das Leverkusener Spiel aber von Tiefe im Raum und Umschaltaktionen lebt. Einzig der wie immer quirlige Moussa Diaby, der hinter Patrik Schick auflief, konnte mit drei Torschüssen und 5 erfolgreichen Dribblings für etwas Gefahr sorgen. CREATEFOOTBALL-SCORE: 34

© getty Bayer hat zum Auftakt der Champions League eine bittere Niederlage in Brügge kassiert.

Platz 24: FC Liverpool

Der FC Liverpool geriet in Neapel so richtig unter die Räder - bedingt unter anderem durch eine große Verletztenmisere im zentralen Mittelfeld und eine Abwehr- sowie Angriffsreihe im Formtief. Gerade Joe Gomez legte eklatante Schwächen unter Druck und im direkten Zweikampf mit dem Angreifer an den Tag (nur vier gewonnene Zweikämpfe), Nebenmann van Dijk performt ohne Konate ebenso deutlich schwächer (Elfmeter verschuldet, 25 Prozent Zweikampfquote am Boden). Trotz viel Ballbesitz vor allem in Hälfte 1 konnte man keine richtige Torchance kreieren, lebt viel von Einzelaktionen. Zudem funktioniert das von Jürgen Klopp implementierte Gegenpressing derzeit nicht - die extra hierfür aufgestellten Roberto Firmino und James Milner weisen eklatant schwache Werte in der Pressingeffizienz auf. CREATEFOOTBALL SCORE: 35

Platz 23: RB Leipzig

Wie auch beim FC Chelsea führten durchwachsene Wochen in der Liga, gepaart mit einer überraschenden Niederlage im Europapokal zu einer Trainerentlassung - Domenico Tedesco muss seinen Hut nehmen. In unserem Power Ranking schneidet Leipzig auch noch mal schlechter ab als Chelsea. Nach dem frühen Gegentreffer durch Shved begann eine fast 80-minütige Drangphase der Gastgeber, die sich teilweise mit allen zehn Feldspielern im Offensivdrittel aufhielten. Allerdings brachte man bei insgesamt 60 Angriffen den Ball neben Simakans Treffer nur noch ein weiteres Mal gefährlich auf des Gegners Tor, da die vielen Hereingaben keinen Abnehmer fanden und die Dribblings meist direkt von zwei Ukrainern verteidigt wurden. CREATEFOOTBALL-SCORE: 36

Platz 22: Eintracht Frankfurt

Getragen von der elektrisierten Stimmung im heimischen Stadion wollte die Eintracht den ersten Champions-League-Sieg der Geschichte feiern, doch besonders die so viel gelobte Offensivreihe um Mario Götze konnte ihre Qualität nicht auf den Rasen bringen. Bedingt wurde dies unter anderem durch den äußerst effektiven Balleroberer Ugarte auf Seiten Sportings, der sowohl die offensiven Akteure zustellte, aber gleichzeitig auch Sow, der die Offensive mit Bällen fütterte. Das führte zu unüblich vielen Ballverlusten (insgesamt 15) der Eintracht. Auffällig zudem, dass sowohl Jakic, als auch Lenz auf ihren Seiten zwar viele Offensivaktionen bekamen, die Flanken oder Pässe ins Zentrum aber meist von schlechter Qualität waren. Gegen Ende des Spiels lief man in einige Konter, die das Ergebnis etwas zu hoch ausfielen ließen. CREATEFOOTBALL-SCORE: 40

Platz 21: AC Milan

Nach dem starken Auftritt im Derby della Madonnina gegen Inter folgte in Salzburg eine deutlich schwächere Leistung in Salzburg. Besonders der Offensivsektor um Giroud, Leao und de Ketelaere, sowie Sechser Bennacer - im Derby der mit Leao der beste Milan-Spieler - bekam kaum Zugriff auf das Spiel. Dies hing unter anderem mit der eng gestaffelten Dreierkette im Mittelfeld der Salzburger zusammen, die Milan immer wieder zu lateralen Pässen zwang und die Pässe in die Tiefe hinter die Kette komplett unterband. Für das meist linkslastige Milan gelangen die meisten erfolgreichen Offensivaktionen überraschenderweise über den Torschützen Saelemaekers, der seine Chance in der Startelf zu nutzen wusste und mit sieben erfolgreichen Tempodribblings und vier angekommenen Flanken überzeugte. CREATEFOOTBALL-SCORE: 49

