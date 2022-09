In der Champions League kommt es am 1. Gruppenspieltag heute zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting. Wo Ihr das Duell in der Gruppe D heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Champions-League-Begegnung, erfahrt Ihr hier.

Für Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt beginnt am heutigen Tag das Abenteuer Königsklasse. Im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison empfängt die Eintracht am heutigen Abend Sporting. Für Eintracht Frankfurt markiert das Duell nach 62 Jahren die Rückkehr in Europas Elite. Damals bezwang die SGE im Finale des Europapokals der Landesmeister Real Madrid.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Mittwoch, den 07. September, bestreiten Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon ihr erstes Champions-League-Spiel in der Gruppe D. Die Begegnung wird um 18.45 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Für Eintracht Frankfurt hätte die Generalprobe für das heutige Spiel kaum besser laufen können. Mit 4:0 bezwang der heutige Gastgeber am vergangenen Samstag RB Leipzig. Spielfreudig zeigte sich in der Partie vor allem Mario Götze, der unter Trainer Oliver Glasner immer besser in Schwung kommt. Eine schlechte Nachricht gab es für die Eintracht jedoch vor der heutigen Partie: Kapitän Sebastian Rode wird am Abend gegen Sporting ausfallen, der Mittelfeldakteur verletzte sich am vergangenen Samstag im Duell gegen Leipzig.

© getty Mario Götze kommt unter Oliver Glasner immer besser in Fahrt.

Mit Sporting trifft die Eintracht heute auf ein portugiesisches Topteam. Sporting konnte den eigenen Erwartungen als Topklub in dieser noch jungen Saison in der heimischen Liga jedoch noch nicht gerecht werden. Mit sieben Zählern befindet sich das Team von Rúben Amorim aktuell nur im Tabellenmittelfeld, an den ersten fünf Spieltagen konnte Sporting bislang zwei Siege holen. Am vergangenen Freitag gewannen die heutigen Gäste jedoch ihr Ligaduell gegen Estoril Praia mit 2:0. Wie schlägt sich Sporting heute gegen Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 1. Spieltag, Champions League

1. Spieltag, Champions League Duell: Eintracht Frankfurt vs. Sporting

Eintracht Frankfurt vs. Sporting Datum: 07. September

07. September Anpfiff 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting könnt Ihr am heutigen Abend exklusiv auf DAZN erleben. Im TV seht Ihr auf DAZN 1 die Übertagung der Partie live und vollumfänglich ab 18.00 Uhr. Ab 18.15 Uhr könnt alternativ das Spiel auf DAZN 2 in der Konferenz verfolgen.

Im Livestream auf DAZN könnt Ihr das heutige Duell in der Gruppe B ebenfalls verfolgen. Im Livestream seht Ihr heute zudem die deutsche Konferenz ab 18.15 Uhr, die alle deutschen Champions-League-Partien in der Gruppenphase zeigt. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting kommentiert heute für DAZN Marco Hagemann. An seiner Seite sitzt zudem Experte Sandro Wagner. Als Moderator der Sendung ist für DAZN am heutigen Abend Alex Schlüter im Einsatz. Das DAZN-Team vervollständigt Reporter Daniel Herzog.

Neben den Spielen der Champions League könnt Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NFL, die NBA, Tennis, MMA, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt. Ein Abonnement bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro oder jährlichen 274,99 Euro zur Buche.

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Dina Ebimbe, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani

Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Dina Ebimbe, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani Sporting: Adan - St. Juste, Coates, Goncalo Inacio - Pedro Porro, Ugarte, Morita, Matheus Reis - Trincao, Edwards, Pedro Goncalves

Eintracht Frankfurt vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch heute die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

