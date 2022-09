In der Gruppenphase der Champions League geht es in zwei Wochen mit der dritten Spielrunde weiter. SPOX erklärt Euch, wie Ihr diese Spiele des 3. Spieltags live im TV und Livestream sehen könnt.

Zwei von sechs Spielrunden wurden in der Champions-League-Gruppenphase bereits absolviert, nun geht es also mit Spieltag Nummer drei weiter. Dieser wird in rund zwei Wochen absolviert, genauer gesagt finden die 16 Partien am 4. und am 5. Oktober statt, wobei an jedem Tag je acht Duelle gespielt werden. Wie üblich werden pro Tag zwei Spiele um 18.45 Uhr angepfiffen, der Rest dann um 21 Uhr.

Der FC Bayern München will nach den zuletzt schwachen Leistungen in der Bundesliga wieder zurück auf die Siegerstraße. In der Champions League hat das bislang auch ganz gut geklappt, zwei Siege aus zwei Spielen gegen internationale Topteams stehen momentan auf der Habenseite. Am Dienstag (4. Oktober) geht es gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner Viktoria Pilsen. Am selben Tag sind mit Bayer Leverkusen (Gegner: FC Porto) und Eintracht Frankfurt (Gegner: Tottenham Hotspur) dann noch zwei weitere Bundesligisten im Einsatz.

Borussia Dortmund trifft am Mittwoch, den 5. Oktober, auf den FC Sevilla aus Spanien, RB Leipzig kriegt es mit Celtic Glasgow zu tun.

Champions League, Übertragung 3. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen auch in dieser Saison auf DAZN und Amazon Prime Video verteilt - jedoch alles andere als gleichmäßig. Um den Großteil der Spiele kümmert sich nämlich DAZN, in der Gruppenphase bietet Amazon Prime Video insgesamt lediglich sechs Spiele an. Dabei handelt es sich pro Spielrunde stets um ein Dienstagsspiel mit deutscher Beteiligung. Am 3. Spieltag wird dabei das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur um 21 Uhr gezeigt. Die restlichen 15 Partien sind live und in voller Länge bei DAZN zu sehen.

© getty Währen der FC Bayern in der Bundesliga momentan Schwierigkeiten hat, läuft es in der Champions League genau nach Plan.

Der Zugang zu beiden Anbietern ist kostenpflichtig und mit einem Abonnement verbunden. Das Amazon-Prime-Abo kostet monatlich nach einem kostenlosen Probemonat 8,99 Euro, jährlich fallen 89,90 Euro an.

DAZN ist für einen monatlichen Abopreis in Höhe von 29,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet jährlich 274,99 Euro. Dafür ist das Livestreamangebot von DAZN jedoch auch riesig. In Sachen Fußball bietet der Streamingdienst neben der Champions League auch Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, diverse nationale Pokale und Länderspiele an. Bei Fußball hört es jedoch noch lange nicht auf. Auf der Plattform werden auch zu folgenden Sportarten Livestreams angeboten: US-Sport (NFL und NBA), Tennis, Handball, Darts, Radsport, Motorsport, Kampfsport (Boxen und UFC), Wrestling, Wintersport und noch mehr.

Champions League, Übertragung 3. Spieltag: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Wer kein Amazon-Prime- oder DAZN-Abo besitzt, kann die Spiele dank SPOX auch auf eine andere Art und Weise live verfolgen - nämlich mit dem ausführlichen Liveticker. Wir bieten zum jedem einzelnen Spiel einen Liveticker zum Mitlesen an.

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick