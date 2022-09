Auftakt in die neue Champions League-Saison! Am ersten Spieltag empfängt der BVB das Team des FC Kopenhagen. Hier erfahrt Ihr alles bezüglich der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Für Borussia Dortmund ist der Saisonstart nach Maß verlaufen. War man vor Beginn der neuen Spielzeit noch reichlich Kritik ausgesetzt, man könne den Abgang von Erling Haaland und später den Ausfall von Sebastien Haller nicht kompensieren, so überzeugte man binnen der ersten sechs Begegnungen mit soliden Leistungen sowohl am defensiven als auch am offensiven Ende.

Das Zwischenresultat nach gut einem Monat in der neuen Saison: Ein ungefährdeter Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals sowie der zweite Tabellenplatz in der Bundesliga. Gelingt nun auch der Champions League-Auftakt gegen Kopenhagen, so kann man wohl zweifellos von einem durchweg gelungenen Saisonstart sprechen.

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Gruppenphase, 1. Spieltag

Gruppenphase, 1. Spieltag Datum: Dienstag, 6. September

Dienstag, 6. September Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park in Dortmund

Signal-Iduna-Park in Dortmund Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen wird heute exklusiv vom Streamingdienst Amazon Prime Video übertragen. Alle Infos zur Ausstrahlung im TV und Livestream haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Um auf den Stream bei Amazon Prime zugreifen zu können, benötigt Ihr das entsprechende Abonnement. Dieses beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. Wer die Inhalte jedoch zunächst einmal ausprobieren will, bekommt dazu mit dem kostenlosen Testmonat die Möglichkeit. Ganze 30 Tage am Stück lässt sich die Mitgliedschaft derzeit auf den Prüfstand stellen - und das komplett gratis. Über diesen Link könnt Ihr direkt Euren Gratismonat abschließen.

Wer nun bereits Inhaberin oder Inhaber einer solchen Mitgliedschaft ist, muss lediglich den nachfolgenden Link nutzen, um direkt zum entsprechenden Stream zu gelangen.

Hier geht's zum Livestream der Partie Dortmund vs. Kopenhagen bei Amazon Prime

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute live im TV

Es wird keine Ausstrahlung im linearen Fernsehen geben.

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ zu Amazon Prime könnt Ihr das Spiel auch in unserem hauseigenen Liveticker verfolgen. Mittels minütlicher Updates halten wir Euch dort stets auf dem Laufenden, sodass Euch garantiert nichts vom Geschehen aus dem Signal-Iduna-Park entgeht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. FC Kopenhagen

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Der BVB muss im ersten Champions League-Spiel der neuen Saison auf einige Spieler verzichten. So werden Bynoe-Gittens (Schulter), Dahoud (OP) und Malen (muskuläre Probleme) sicher nicht an der Partie teilnehmen können. Guerreiro und Adeyemi sind darüber hinaus noch fraglich.

Dortmund: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste

Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste Kopenhagen: Ryan - Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen - Zeca, Falk - Haraldsson, Claesson, Daramy - Cornelius

BVB vs. FC Kopenhagen, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Partien des ersten Spieltages

