UEFA Super Cup: Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt vor Duell gegen Real Madrid im Liveticker

Vor dem UEFA Super Cup gegen Real Madrid am Mittwoch stellen sich Trainer Oliver Glasner und zwei Spieler von Eintracht Frankfurt den Fragen der internationalen Presse. SPOX begleitet das Geschehen in Helsinki heute Abend im LIVETICKER.

Nach den Gewinn der Europa League tritt Eintracht Frankfurt am Mittwoch (21 Uhr live auf DAZN) im UEFA Sieger Cup gegen den Sieger der Champions League, Real Madrid, an. Austragungsort ist das Olympiastadion von Helsinki in Finnland. Am heutigen Dienstag schon findet die Pressekonferenz zum Spiel unter anderen mit SGE-Trainer Oliver Glasner statt. Wir begleiten das Geschehen im Liveticker ab 17.15 Uhr.

UEFA Super Cup: Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt vor Spiel gegen Real Madrid im Liveticker

Vor Beginn: Wie ist die Mannschaft nach dem enttäuschenden Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen den FC Bayern (1:6) drauf und wie will man die Königlichen besser in den Griff bekommen? Das sind zwei der Themen, die nachher wohl behandelt werden.

Vor Beginn: Zur PK in Helsinki, die um 17.15 Uhr beginnen wird, erwarten wir neben Trainer Oliver Glasner auch Keeper Kevin Trapp und Stürmer Rafael Borre.

Vor Beginn: Hallo und willkommen zur Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt vorm Super Cup gegen Real Madrid!

UEFA Super Cup: Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid live im TV und Livestream

Der UEFA Super Cup 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid findet am Mitttwoch, den 10. August, in Helsinki statt. Los geht es um 21 Uhr im Olympiastadion.

Im TV ist die Partie dabei sogar auf zwei Wegen zu sehen. Zum einen zeigt der Streamingservice DAZN das Spiel für seine Kunden live ab 20.15 Uhr auf seiner Plattformen sowie auf dem linearen Sender DAZN 1, der über diverse TV-Anbieter zu sehen ist. Zum anderen gibt es das Spiel der Frankfurter Eintracht aber auch im Free-TV zu sehen - RTL hat sich die Rechte gesichert und überträgt ebenfalls ab 20.15 Uhr live. Zudem bietet auch der Privatsender die Partie im kostenpflichtigen Livestream auf seiner Plattform RTL+ an.

UEFA Super Cup: Die jüngsten Ergebnisse

Jahr Gewinner 2. Finalist Ergebnis 2021 FC Chelsea FC Villarreal 6:5 i.E. 2020 FC Bayern FC Sevilla 2:1 n.V. 2019 FC Liverpool FC Chelsea 5:4 i.E. 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4:2 n.V. 2017 Real Madrid Manchester United 2:1