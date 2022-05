Heute fällt die Entscheidung: Wer sichert sich als erstes Team ein Ticket für das Champions League-Finale 2021/22? In diesem Artikel erklären wir Euch, ob DAZN oder Amazon Prime die Begegnung zwischen Villarreal und dem FC Liverpool heute live im TV und Livestream überträgt / zeigt.

Nachdem sowohl Juventus Turin als auch der FC Bayern am FC Villarreal gescheitert waren, bewies der FC Liverpool nun, wie man mit dem gelben U-Boot umgehen muss. 73 zu 27 Prozent Ballbesitz, 19 zu eins Torschüsse, eine Passquote von 88 Prozent und am Ende ein Torverhältnis von zwei zu null. Für das heutige Rückspiel ist die Klopp-Elf damit sehr gut aufgestellt, wenngleich man sich des Finaleinzugs noch nicht sicher sein kann.

Mit Blick auf das heutige Match ist natürlich noch eine weitere Sache zu klären: Die Übertragungssituation. Mit den beiden Streamingplattformen DAZN und Amazon PrimeVideo haben sich gleich zwei Anbieter die Ausstrahlungsrechte für diverse Champions League-Partien gesichert. Doch welcher der beiden ist am heutigen Abend zuständig? SPOX hat die Antworten.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Wie an jedem bisherigen Champions League-Dienstag, fällt auch heute wieder eine Partie in die Hände von PrimeVideo. In diesem Fall ist es sogar das einzige Spiel des Tages. Wie Ihr auf die Übertragung des Streamingdienstes zugreifen könnt, erklären wir Euch im folgenden.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute im Livestream?

Um das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool heute live im Stream zu verfolgen, benötigt Ihr ein Abonnement des Services Amazon Prime. Darin sind nämlich nicht nur exklusive Rabatte und die schnellere Lieferung enthalten, sondern auch der Zugriff auf PrimeVideo und das heutige Champions League-Spiel.

Der Preis für eine einmonatige Mitgliedschaft liegt bei 7,99€, für eine einjährige bei einmalig 69€. Aktuell besteht allerdings auch die Möglichkeit, das gesamte Angebot für insgesamt 30 Tage am Stück kostenfrei auszuprobieren. Auf diese Art und Weise könnt Ihr Euch die Begegnung komplett gratis zu Gemüte führen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Wenn Ihr bereits im Besitz eines solchen Abonnements seid, dann müsst Ihr nichts weiter tun, als diesen Stream ab 20.00 Uhr aufzurufen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV?

Da es sich bei Amazon Prime um einen exklusiven Streamingdienst handelt, wird keinerlei Übertragung im linearen Fernsehen stattfinden. Wie Ihr die Partie aber dennoch auf Eurem Fernsehgerät anschauen könnt, erfahrt Ihr auf dieser Seite.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel heute live zu sehen? Kein Problem! Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier bekommt Ihr alle relevanten Informationen im Minutentakt auf Smartphone, Tablet oder PC geliefert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Villarreal vs. FC Liverpool

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Parejo, Capoue, Coquelin - Samu Chukwueze, Lo Celso, Danjuma Barcelona: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die W-Fragen

Was? Rückspiel im Halbfinale der Champions League

Rückspiel im Halbfinale der Champions League Wer? FC Villarreal vs. FC Liverpool

FC Villarreal vs. FC Liverpool Wann? Dienstag, der 3. Mai um 21.00 Uhr

Dienstag, der 3. Mai um 21.00 Uhr Wo? Im Estadio de la Ceramica in Villarreal

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Halbfinal-Partien im Überblick