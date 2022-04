Die Champions League geht weiter! Nach einer knapp zweiwöchigen Pause stehen sich heute Manchester City und Real Madrid im Halbfinal-Hinspiel gegenüber. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream, findet Ihr hier.

Chance auf Wiedergutmachung für Real Madrid! Nach dem verlorenen Champions League-Achtelfinale im Jahr 2020 stehen die Blancos heute erneut Manchester City gegenüber. Damals gewannen die Citizens sowohl Hin- als auch Rückspiel mit 2:1. Kann sich das Team von Carlo Ancelotti heute revanchieren?

Einen klaren Favoriten in diesem Duell auszumachen erscheint hinsichtlich der Form beider Teams sehr schwer. So hat Manchester City in der K.o.-Phase der aktuellen Champions League-Saison noch kein einziges Gegentor kassiert. Real Madrid auf der anderen Seite überzeugte durch seine Auftritte, insbesondere im Rückspiel gegen PSG (3:1) und im Hinspiel gegen den FC Chelsea (3:1).

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung liegen in Händen des Amazon-eigenen Streamingservice Prime Video. Alle relevanten Informationen zum Zugriff auf die Ausstrahlung, bekommt Ihr nachfolgend.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute im Livestream?

Um das Match im Livestream bei Prime Video sehen zu können, müsst Ihr in Besitz des Prime-Abonnement sein. Mit einem solchen bekommt Ihr nicht nur Zugriff auf jeweils ein Dienstagsmatch einer jeden Champions League-Woche, sondern auch auf den kostenlosen und schnellen Prime-Versand, auf exklusive Rabatte sowie auf über zwei Millionen Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.

Der Kostenpunkt für eine einmonatige Mitgliedschaft liegt bei 7,99€. Wer sich hingegen für das Jahresabo entscheidet, bezahlt lediglich den einmaligen Betrag von 69€. Alle weiteren Infos dazu, findet Ihr hier.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum entsprechenden Stream. Der Übertragungsbeginn ist um Punkt 20 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV?

Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird es nicht geben. Wie Ihr das Spiel aber dennoch auf Eurem TV-Gerät verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Wer sich das Spiel nicht live zu Gemüte führen kann, der oder die kann gern bei unserem hauseigenen Liveticker vorbeischauen. Im Minutentakt werdet Ihr dort mit allen wichtigen Informationen zum Spiel versorgt.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Real Madrid

BVB vor Bayern - nur ein Klub besser als City: Bilanz nach 100 CL-Spielen © getty 1/28 Manchester City hatte beim 0:0 gegen Atletico Madrid am 13.4.2022 nicht nur den Einzug ins Champions-League-Halbfinale zu feiern: Es war gleichzeitig das 100. Spiel der Citizens in der Königsklasse. © getty 2/28 Es gibt insgesamt 26 Teams mit mindestens 100 CL-Spielen. Wir zeigen euch, wie sie in ihren ersten 100 Einsätzen in der Königsklasse abgeschnitten haben. Los gehts. © getty 3/28 Platz 26: Galatasaray Istanbul - 26 Siege, 25 Remis und 49 Niederlagen (102:169 Tore) © getty 4/28 Platz 25: Dynamo Kiew - 27 Siege, 24 Remis und 49 Niederlagen (123:154 Tore) © getty 5/28 Platz 24: Olympiakos Piräus - 33 Siege, 20 Remis und 47 Niederlagen (120:159 Tore) © getty 6/28 Platz 23: PSV Eindhoven - 33 Siege, 22 Remis und 45 Niederlagen (100:139 Tore) © getty 7/28 Platz 22: Shakhtar Donetsk - 35 Siege, 21 Remis und 44 Niederlagen (138:171 Tore) © getty 8/28 Platz 21: Benfica Lissabon - 35 Siege, 24 Remis und 41 Niederlagen (105:129 Tore) © getty 9/28 Platz 20: Bayer 04 Leverkusen - 36 Siege, 23 Remis und 41 Niederlagen (142:163 Tore) © getty 10/28 Platz 19: AS Rom - 36 Siege, 25 Remis und 39 Niederlagen (133:150 Tore) © getty 11/28 Platz 18: FC Porto - 38 Siege, 27 Remis und 35 Niederlagen (121:114 Tore) © getty 12/28 Platz 17: Ajax Amsterdam - 38 Siege, 28 Remis und 34 Niederlagen (124:112 Tore) © getty 13/28 Platz 16: FC Valencia - 43 Siege, 29 Remis und 28 Niederlagen (146:100 Tore) © getty 14/28 Platz 15: FC Arsenal - 44 Siege, 30 Remis und 26 Niederlagen (140:100 Tore) © getty 15/28 Platz 14: FC Bayern München - 46 Siege, 30 Remis und 24 Niederlagen (151:106 Tore) © getty 16/28 Platz 13: FC Liverpool - 47 Siege, 30 Remis und 23 Niederlagen (169:95 Tore) © getty 17/28 Platz 12: Olympique Lyon - 48 Siege, 24 Remis und 28 Niederlagen (169:115 Tore) © getty 18/28 Platz 11: Inter Mailand - 48 Siege, 25 Remis und 27 Niederlagen (142:112 Tore) © getty 19/28 Platz 10: Atletico Madrid - 48 Siege, 30 Remis und 22 Niederlagen (138:89 Tore) © getty 20/28 Platz 9: Borussia Dortmund - 49 Siege, 21 Remis und 30 Niederlagen (166:118 Tore) © getty 21/28 Platz 8: Juventus Turin - 49 Siege, 25 Remis und 26 Niederlagen (168:105 Tore) © getty 22/28 Platz 7: FC Chelsea - 50 Siege, 30 Remis und 20 Niederlagen (153:83 Tore) © getty 23/28 Platz 6: AC Mailand - 51 Siege, 28 Remis und 21 Niederlagen (148:82 Tore) © getty 24/28 Platz 5: Manchester United - 53 Siege, 25 Remis und 22 Niederlagen (185:99 Tore) © getty 25/28 Platz 4: Paris Saint-Germain - 54 Siege, 20 Remis und 26 Niederlagen (197:117 Tore) © getty 26/28 Platz 3: FC Barcelona - 54 Siege, 25 Remis und 21 Niederlagen (190:114 Tore) © getty 27/28 Platz 2: Manchester City - 55 Siege, 18 Remis und 27 Niederlagen (201:118 Tore) © getty 28/28 Platz 1: Real Madrid - 57 Siege, 21 Remis und 22 Niederlagen (202:111 Tore)

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream - Alle Infos auf einen Blick

Was? Halbfinal-Hinspiel in der Champions League

Halbfinal-Hinspiel in der Champions League Wer? Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid Wann? Dienstag, 26. April um 21.00 Uhr

Dienstag, 26. April um 21.00 Uhr Wo? Etihad Stadium in Manchester

Etihad Stadium in Manchester Übertragung? Amazon Prime Video (exklusiv)

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling

Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream - Die Ergebnisse im Halbfinale