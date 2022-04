Halbfinale in der Champions League! Morgen geht die letzte Runde vor dem großen Finale los. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Hinspiele des Halbfinals live im TV und Livestream sehen könnt.

Der Wettbewerb in den nationalen Ligen Europas geht langsam dem Ende entgegen, in manchen steht der Meister bereits fest. Auch in der Champions League wird es von Runde zu Runde spannender. Vier Teams sind noch im Rennen um den Henkelpott: Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool und der FC Villarreal. Mit ManCity und Liverpool sind zwei englische Mannschaften, die sich parallel dazu auch in der Premier League ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, noch im Wettbewerb.

Am morgigen Dienstag (26. April) geht der große Kampf um die Finaltickets los. Im ersten von zwei Halbfinal-Hinspielen stehen sich um 21 Uhr Manchester City und Real Madrid im Etihad Stadium in Manchester, England, gegenüber. Einen Tag später, am Mittwoch (27. April), ist dann der zweite englische Verein im Einsatz. Der FC Liverpool empfängt - ebenfalls um 21 Uhr - den Bayern-Bezwinger FC Villarreal im heimischen Stadion an der Anfield Road.

Nächste Woche geht dann bereits die Rückrunde über die Bühne. Diese steigt wie die Hinrunde an zwei Tagen - am Dienstag (3. Mai) und am Mittwoch (4. Mai). Dann aber in umgekehrter Reihenfolge, so dass Villarreal vs. Liverpool am Dienstag stattfindet, ManCity vs. Real Madrid am Mittwoch. Auch die Rückspiele werden allesamt um 21 Uhr angepfiffen.

© getty Mohamed Salah muss mit dem FC Liverpool im Halbfinale gegen Bayern-Bezwinger Villarreal ran.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale live im TV und Livestream

In Deutschland besitzen die Übertragungsrechte für die Champions League der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime Video. Deswegen sind auch beide Anbieter in dieser Woche für die Übertragung der Hinspiele verantwortlich. Die Aufteilung sieht folgendermaßen aus: Amazon Prime bekommt - wie in den Runden zuvor - das Dienstagsspiel, das morgen Manchester City und Real Madrid bestreiten. Das Mittwochsspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal gehört DAZN.

Egal, ob Amazon Prime oder DAZN - kostenlos werden die Spiele nicht angeboten. Ein Amazon-Prime-Monatsabo kostet 7,99 Euro je Monat, für ein Jahresabo werden 69 Euro fällig. Zuvor könnt Ihr das Angebot einen Monat lang gratis testen.

Bei DAZN ist das Sportangebot weitaus größer und kostet demnach auch mehr. Der Preis für das Monatsabo beträgt 29,99 Euro, die Jahresvariante ist für 274,99 Euro zu haben. Dafür könnt Ihr aber auch zahlreiche andere Fußball-Wettbewerbe und Sportarten live verfolgen. Darunter Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, aber auch Sportarten wie Tennis, Handball, Motorsport, die NBA, die NFL und noch viele mehr.

In Österreich sieht die Übertragungslage anders aus. Dort übertragen Sky und DAZN beide Halbfinal-Hinspiele live und in voller Länge. In der Schweiz besitzt DAZN hingegen keine Rechte mehr.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale im Liveticker

Solltet Ihr keinen Zugang zu den Angeboten von Amazon Prime oder DAZN haben, gibt es auch eine andere Möglichkeit, die beiden Hinspiele live zu verfolgen. Diese bietet Euch SPOX mit seinen Livetickern an.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Manchester City und Real Madrid.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale live im TV und Livestream - ManCity vs. Real Madrid

Begegnung: Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid Wettbewerb: Champions League (Halbfinale, Hinspiel)

Champions League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 26. April 2022

26. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Etihad Stadium

Etihad Stadium Übertragung: Amazon Prime Video, Sky (AT), DAZN (AT)

Liveticker: SPOX

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale live im TV und Livestream - FC Liverpool vs. FC Villarreal

Begegnung: FC Liverpool vs. FC Villarreal

FC Liverpool vs. FC Villarreal Wettbewerb: Champions League (Halbfinale, Hinspiel)

Champions League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 27. April 2022

27. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Stadium

Anfield Stadium Übertragung: DAZN , Sky (AT), DAZN (AT)

Liveticker: SPOX

Champions League: Das Halbfinale im Überblick