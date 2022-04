SPOX-Voting: Wer gewinnt die Champions League?

Die Halbfinal-Begegnungen der Königsklasse stehen fest, durch das Ausscheiden des FC Bayern München ist keine deutsche Mannschaft mehr vertreten. Wir wollen von Euch wissen, wer die Champions League gewinnt.

Der deutsche Rekordmeister schied im Viertelfinale überraschend gegen den FC Villarreal aus. Das "Gelbe U-Boot" strotzte den Bayern in der Allianz Arena ein 1:1 ab, nachdem es das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte.

Außerdem setzten sich der FC Liverpool gegen Benfica Lissabon, Manchester City gegen Atletico Madrid und Real Madrid gegen den FC Chelsea durch.

Bereits am 27. und 28. April stehen die Halbfinal-Hinspiele an. Dort stehen sich ManCity und Real sowie Liverpool und Villarreal gegenüber, die Rückspiele steigen eine Woche später. Das Endspiel ist auf den 28. Mai datiert, gespielt wird im Stade de France in Paris.

Nun seid Ihr gefragt! Welches der vier verbliebenen Teams holt sich am Ende den Henkelpott? Für App-User geht es hier entlang!