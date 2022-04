FC Liverpool - FC Villarreal 2:0: Reds mit einem Bein im Champions-League-Finale

Im Rennen um vier Titel bleibt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool unbeirrt auf Kurs. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League besiegten die Reds mit ihrem deutschen Teammanager den Bayern-Bezwinger FC Villarreal an der heimischen Anfield Road 2:0 (0:0). Um zum fünften Mal das Endspiel in der Königsklasse einzuziehen, würde am kommenden Dienstag in Spanien bereits eine knappe Niederlage reichen.

Drei Tage nach dem 2:0 im Merseyside Derby gegen den FC Everton dominierte Klopps Team von Beginn an das Spielgeschehen gegen das "gelbe U-Boot", aber erst ein Doppelschlag kurz nach der Pause knackte das Abwehrbollwerk: Eine Flanke von Kapitän Jordan Henderson fälschte Pervis Estupinan unhaltbar für Torhüter Geronimo Rulli ab (53.), dann traf Sadio Mane nach Steckpass von Mohamed Salah (55.).

"Es war eine gute Leistung der Mannschaft in einem schwierigen Spiel", sagte Henderson bei DAZN, "wir haben zwei Tore gemacht und unseren Kasten sauber gehalten, das war wichtig."

Liverpool, das erst eine Niederlage in diesem Jahr kassierte, hat das "Quadruple" weiter im Blick: Bereits im Februar hat der Traditionsklub den Ligapokal gewonnen. Im FA Cup wartet im Endspiel am 14. Mai der FC Chelsea, in der Premier League liegen die Reds nur einen Punkt hinter Tabellenführer Manchester City.

Gegen den Europa-League-Sieger der Vorsaison, der den deutschen Rekordmeister München überraschend im Viertelfinale ausgeschaltet hatte (1:0, 1:1), suchten die Gastgeber die Chance auf eine frühe Führung. Mane verfehlte nach Flanke seines kongenialen Sturmpartners Salah mit einem Kopfball völlig frei das Tor (12.).

Noten: Thiago trotzt Sonderbewachung - Villarreals Abwehr überfordert © getty 1/32 Der FC Liverpool hat dank eines 2:0-Sieges gegen den FC Villarreal beste Chancen auf den Einzug ins CL-Finale. Die Spanier mauern lange Zeit erfolgreich, dann bricht ein Eigentor den Bann. Thiago trotzt seiner Sonderbewachung. © getty 2/32 FC LIVERPOOL - ALISSON: Ganz ruhiger Abend für den Keeper. Hatte keine Chance, sich zu beweisen oder einen Fehler zu machen. Note: 3,5. © imago images 3/32 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Die zweitmeisten Ballaktionen. Sorgte mit Salah ständig für Unruhe auf der rechten Seite. Wie in der 64. Minute als seine Flanke Robertson im Abseits fand. Erledigte aber auch seine Arbeit in der Defensive. Note: 2. © imago images 4/32 IBRAHIMA KONATE: Mit 77 Prozent zur Halbzeit keine gute Passquote. Das lag an vielen riskanten Bällen ins Angriffsdrittel, die nicht ankamen. Mit elf Ballgewinnen verantwortlich für die solide Verteidigung. Note: 3,5. © getty 5/32 VIRGIL VAN DIJK: War nicht nur gut im Zweikampf, sondern auch im Spielaufbau mit bockstarker Quote (70 Prozent ins vordere Drittel.). Zog in der 68. einfach mal von weit draußen ab und brachte Rulli in Bedrängnis. Note: 2. © getty 6/32 ANDREW ROBERTSON: Versuchte auf der rechten Seite viel. War in der ersten Halbzeit der Spieler mit den meisten Pässen. Erzielte fast das 3:0. Stand aber im Abseits (64.). Note: 3. © getty 7/32 JORDAN HENDERSON: Strotzte vor Motivation. In der ersten Halbzeit mit den meisten Zweikämpfen für Liverpool. Sein abgefälschte Flanke aus spitzem Winkel besorgte das 1:0. Note: 2,5. © getty 8/32 FABINHO: Das Mittelfeld gehörte Fabinho. Gewohnt unaufgeregt und passischer. Hätte seinen starken Auftritt fast mit einem Tor gekrönt. Aber van Dijk machte es mit einer Abseitsstellung zunichte. Note: 2. © getty 9/32 THIAGO ALCANTARA: Bekam eine Sonderbewachung. Immer wenn er sich davon lösen konnte, war er brandgefährlich. Kurz vor der Pause mit einem Pfosten-Kracher aus der Distanz (42.). Hatte die meisten Ballaktionen. Note: 1,5. © getty 10/32 MO SALAH: Musste viel arbeiten gegen den Abwehrriegel. Zur Halbzeit schon mit vier Schüssen. Zum Beispiel ein gefühlvoller Schlenzer über das Tor (27.). Traumpass nach Traumsolo auf den Traumpartner Mane zum 2:0. Note: 2. © getty 11/32 SADIO MANE: Guter Auftritt des Senegalesen. Immer in Lauerstellung. Früh völlig frei vor dem Tor. Aber brachte den Kopfball nicht unter (12.). Spitzelte nach starker Vorarbeit von Salah den Ball ins Tor zum 2:0. Note: 2. © getty 12/32 LUIS DIAZ: Mühte sich viel auf der Außenbahn. Kam aber nur selten durch die Verteidigung und wenn mit weniger Gefahr als Salah und Mane. Wie in der 31. Minute mit einem Schuss in die Hände von Rulli oder in der 79. knapp am Tor vorbei. Note: 3,5. © imago images 13/32 NABY KEITA: Kam in der 72. Minute für Henderson. Bekam auch nochmal den Ball im Strafraum in aussichtsreicher Position, konnte damit aber nichts anfangen. Keine Bewertung. © imago images 14/32 DIOGO JOTA: Kam für Mane in die Partie und hatte nochmal richtig Lust. Wurde aber für seinen Eifer nicht belohnt. Keine Bewertung. © imago images 15/32 JOSEPH GOMEZ: Kam zusammen mit Origi, als die Partie schon entschieden war. Deswegen gab es auch nicht mehr viele Chancen, sich zu beweisen. Keine Bewertung. © imago images 16/32 DIVOCK ORIGI: Der Edel-Joker durfte zehn Minuten ran, konnte diesmal nicht mehr stechen. Auch weil Liverpool einen Gang zurückschaltete. Keine Bewertung. © getty 17/32 GERONIMO RULLI: Machte nicht den sichersten Eindruck, ließ die Schüsse meist nur nach vorne abklatschen. Bei Hendersons (23.) und Thiagos (42.) Pfostenschüssen noch im Glück. Unglücklich beim ersten Gegentor, chancelos beim zweiten. Note: 5. © getty 18/32 JUAN FOYTH: Hatte gegen Diaz alle Hände voll zu tun. Taktisch diszipliniert, aber auch mit einigen unnötigen Fehlpässen, sobald Liverpool den Pressingdruck etwas erhöhte. Note: 5,5. © imago images 19/32 RAUL ALBIOL: Der 36 Jahre alte Routinier organsierte zunächst gut die Abwehr, im zweiten Durchgang konnte er dem zunehmenden Druck der Reds immer weniger standhalten. Note: 4,5. © imago images 20/32 PAU TORRES: Hielt bei Alexander-Arnolds Freistoß rettend den Kopf hin (29.) und musste anschließend behandelt werden. Schrammte knapp an einem Eigentor vorbei (46.), vor dem 0:2 etwas zu passiv und von Salah auch noch getunnelt. Note: 5. © imago images 21/32 PERVIS ESTUPINAN: Bekam es auf seiner Seite vorwiegend mit Salah zu tun. Mit dem einen oder anderen Stellungsfehler. Sah für ein Foul an Salah Gelb (47.). Fälschte Hendersons Flanke beim Gegentor entscheidend ab. Note: 5,5. © getty 22/32 GIOVANNI LO CELSO: Hatte nach einem lang geschlagenen Freistoß eine Torrannäherung für Villarreal zu verzeichnen, verfehlte aber deutlich (36.). Arbeitete ansonsten auch eher defensiv, immerhin eine positive Zweikampfquote (55,6 Prozent). Note: 4,5. © getty 23/32 ETIENNE CAPOUE: Zunächst solider Organisator im defensiven Mittelfeld, konnte jedoch auch im zweiten Durchgang nicht für die nötige Ruhe sorgen, als Liverpool aufdrehte. Gewann immerhin 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © imago images 24/32 DANI PAREJO: Sollte zusammen mit seinem Nebenmann Capoue auf der Doppelsechs für Sicherheit beim Gelben U-Boot sorgen - das klappte zumindest in der ersten Hälfte ganz gut. Mit dem ersten Gegentor war die Sicherheit futsch. Note: 4,5. © getty 25/32 FRANCIS COQUELIN: Der Ex-Freiburger offenbarte Schnelligkeitsdefizite. Mit einem plumpen Foul an Alexander-Arnold (29.), ansonsten kaum zu sehen. Kurz nach der Pause angeschlagen raus. Note: 5. © getty 26/32 SAMUEL CHUKWUEZE: Der Bayern-Schreck stürmte von Beginn an. Offensiv kaum ein Faktor, schränkte aber mit guter Defensivarbeit Thiagos Kreise in Hälfte eins effektiv ein. Tauchte nach der Pause komplett ab. Note: 5. © getty 27/32 ARNAUT DANJUMA: Nicht sein Spiel. Verdaddelte eine gute Konterchance leichtfertig (19.), ansonsten vornehmlich mit Defensivarbeit betraut. Note: 5,5. © imago images 28/32 ALFONSO PEDRAZA: Ersetzte den angeschlagenen Coquelin. Der Linksverteidiger sollte die anfällige Außenbahn besser absichern. Wagte immerhin mal einen letztlich erfolglosen Flankenlauf. Note: 4,5. © imago images 29/32 SERGE AURIER: Ersetzte in der Schlussphase Parejo, sollte die Defensive wieder etwas besser absichern. Keine Bewertung. © imago images 30/32 MANU TRIGUEROS: Kam in der Schlussphase für Estupinan. Keine Bewertung. © imago images 31/32 BOULAYE DIA: Ersetzte den wirkungslosen Chukwueze in der Schlussphase. Keine Bewertung. © imago images 32/32 PACO ALCACER: Der Ex-Dortmunder durfte in den letzten Minuten noch für Danjuma stürmen, konnte aber auch nichts mehr ausrichten. Keine Bewertung.

Thiago scheitert am Pfosten

Etwas unorthodox versuchte es Henderson mit einem Schuss aus sehr spitzem Winkel an den Außenpfosten (23.). Die zehn gelben Feldspieler versammelten sich immer wieder am eigenen Strafraum, verstopften die Mitte und zwangen die Reds nach außen.

Auf diesem Weg gelangte Salah nach Doppelpass mit Mane in den Strafraum, schlenzte den Ball aber über das Tor (27.). Pech hatte Mane, dessen abgefälschter Schuss knapp das Ziel verfehlte (33.). Villarreal gelang kaum Entlastung, da Liverpool mit starkem Pressing jegliche Offensivversuche sofort unterband. Weil in der Spitze die Anspielmöglichkeiten fehlten, versuchte es der Ex-Münchner Thiago mit einem Schuss aus 25 Metern - und traf das Lattenkreuz (42.). So stand zur Halbzeit die Null - trotz zwölf Torschüssen.

Nach dem Seitenwechsel brach der Bann, aber erst unter Mithilfe der Gäste. Seine defensive Ausrichtung änderte der Tabellensiebte der Primera Division aber auch danach nicht. Liverpool blieb drückend überlegen.

FC Liverpool - FC Villarreal: Die Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (81. Gomez), Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho - Henderson (72. Keita), Thiago - Salah, Mane (72. Diogo Jota), Diaz (81. Origi)

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupinan (72. Trigueros) - Parejo (71. Aurier), Capoue - Chukwueze (72. Dia), Coquelin (57. Pedraza) - Lo Celso, Danjuma (86. Alcacer)