Die Halbfinalrunde der Champions League beginnt heute mit dem Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. SPOX bietet das Spektakel im Liveticker an.

Manchester City vs. Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nicht allzu lange ist es her, dass sich diese zwei Fußball-Giganten in der Königsklasse bereits schon mal gegenüberstanden. In der Saison 2019/20 waren City und Real Madrid im Achtelfinale einander zugelost worden. Damals setzten sich die Citizens am Ende mit 4:2 nach Hin- und Rückspiel durch und zogen eine Runde weiter. Jetzt will Real die Revanche.

Vor Beginn: Im Etihad Stadium ertönt um 21 Uhr der Pfiff zum Anstoß.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid.

Manchester City vs. Real Madrid: Champions League heute im TV und Livestream

Das heutige Hinspiel zwischen City und Madrid ist live und in voller Länge bei Amazon Prime zu sehen. Um auf das Spiel zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses ist entweder für 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr zu haben.

In Österreich übertragen sowohl Sky als auch DAZN das Halbfinal-Hinspiel.

Manchester City vs. Real Madrid: Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling

Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Foden, Sterling Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Champions League: Das Halbfinale im Überblick