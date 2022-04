FC Liverpool vs. Villarreal, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Bayern-Bezwinger FC Villarreal. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Seit dem gestrigen Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid gilt die Halbfinalrunde der Champions League offiziell als eröffnet. Einen Tag später, also heute Mittwoch (27. April), geht es direkt weiter mit dem zweiten Halbfinal-Hinspiel. Dieses bestreiten der FC Liverpool und der FC Villarreal. Um 21 Uhr wird das Duell im Liverpooler Anfield Stadium angepfiffen.

Seinen Platz im Halbfinale sicherte sich der FC Liverpool mit einem 3:1-Sieg im Hinspiel und einem 3:3-Unentschieden im Rückspiel gegen Benfica Lissabon (6:4 insgesamt). Villarreal hingegen hatte deutlich mehr Schwierigkeiten, aber auch einen stärkeren Gegner. Das Gelbe U-Boot musste in der Runde der letzten Acht nämlich gegen den FC Bayern München ran. Dank des späten Treffers zum 1:1 von Samu Chukwueze im Rückspiel (Hinspiel: 1:0 für Villarreal) zogen die Spanier eine Runde weiter.

© getty Im Viertelfinale schaltete der FC Liverpool Benfica aus Portugal aus.

FC Liverpool vs. Villarreal, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Während das gestrige Spiel zwischen ManCity und Real Madrid noch bei Amazon Prime zu sehen war, ist heute für das Hinspiel zwischen Liverpool und Villarreal DAZN verantwortlich. Die Vorberichte zum Spiel gehen eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 20.30 Uhr, los. Alex Schlüter übernimmt dabei die Rolle des Moderators, Reporterin vor Ort ist Laura Wontorra. In der Kommentatorenkabine sitzen Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Auch die österreichischen Fans sehen die Partie bei DAZN, im Nachbarland überträgt der Streamingdienst nämlich alle Spiele der Königsklasse live. Sky Sport Austria und ServusTV Österreich bilden zwei weitere Möglichkeiten, wie Ihr in Österreich das Spektakel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

FC Liverpool vs. Villarreal, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute im Liveticker

All jene, die DAZN nicht abonniert haben, können trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet zum Spiel nämlich einen ausführlichen Liveticker an. Mit diesem wisst Ihr die ganze Zeit über, was genau auf dem Platz passiert.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal.

FC Liverpool vs. Villarreal, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mane Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin - Lo Celso, Gerard, Danjuma

FC Liverpool vs. Villarreal, Übertragung: Halbfinale der Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. FC Villarreal

FC Liverpool vs. FC Villarreal Wettbewerb: Champions League (Halbfinale, Hinspiel)

Champions League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 27. April 2022

27. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Stadium (Liverpool)

Anfield Stadium (Liverpool) Übertragung (DE): DAZN

Übertragung (AT): DAZN , Sky, ServusTV Österreich

Liveticker: SPOX

Champions League: Das Halbfinale im Überblick