FC Bayern München, Rückspiel gegen Villarreal: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Der FC Bayern München empfängt am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League den FC Villarreal. Wir informieren Euch hier über Ausfälle, den Kader, das Personal und die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern.

Das war nichts für den FC Bayern München am vergangenen Mittwoch! Nach einer schwachen Leistung verlor der Rekordmeister in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal mit 0:1, hatte dabei gar Glück, nicht noch höher zu verlieren.

Am morgigen Dienstag, den 12. April, muss sich der FC Bayern im Rückspiel in der Allianz Arena gegen das "Gelbe U-Boot" steigern, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Nach der Hinspiel-Niederlage muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf jeden Fall gewinnen. Führt der FC Bayern nach 90 Minuten mit einem Tor Vorsprung, geht es in die Verlängerung, ist das auch nach 120 Spielminuten noch der Fall, folgt ein entscheidendes Elfmeterschießen.

SPOX blickt auf die Ausfälle, den Kader, das Personal und die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern für das Rückspiel gegen Villarreal.

FC Bayern München gegen Villarreal: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Im Hinspiel stand Nagelsmann fast der komplette Kader zur Verfügung. Lediglich Corentin Tolisso (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Eric Maxim Choupo-Moting (Corona) und Bouna Sarr (Probleme mit der Patellasehne) fehlten. Während Tolisso für das Rückspiel auf keinen Fall eine Option ist, könnten Choupo-Moting und Sarr wieder dem Kader angehören. Choupo-Moting absolvierte am Sonntag erstmals nach seiner Corona-Erkrankung und überstandenen Knieproblemen eine individuelle Einheit.

Beim mühevollen 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg in der Bundesliga am vergangenen Samstag nahm Nagelsmann im Vergleich zum Spiel in Villarreal vier Veränderungen vor: Für Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Kingsley Coman begannen Tanguy Nianzou, Omar Richards Leon Goretzka und Leroy Sane. Auf Hernandez und Niklas Süle musste er verzichten. Süle hatte leichtes Fieber, Hernandez fiel wegen einer Oberschenkelprellung aus.

Der Bayern-Coach rechnet aber damit, dass beide im Viertelfinal-Rückspiel wieder zur Verfügung stehen. Bei Hernandez "wird es reichen", sagte er bei Sky, bei Süle "Stand jetzt" auch, "aber das weiß man nie. Das kann auch mal einen Tag länger dauern".

FC Bayern München gegen Villarreal: Voraussichtliche Aufstellung

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

© getty Robert Lewandowski wird im Rückspiel der einzig nominelle Stürmer des FC Bayern sein.

FC Bayern München gegen Villarreal: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München - FC Villarreal

FC Bayern München - FC Villarreal Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Viertelfinale (Rückspiel)

Viertelfinale (Rückspiel) Datum: 12. April 2022

12. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

Allianz Arena (München) Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick