Der FC Bayern München trifft am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Villarreal. Diesbezüglich informiert Euch SPOX über Ausfälle, den Kader, das Personal und die Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern.

Bis auf das 1:1-Unentschieden im Hinspiel des Achtelfinals gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg hatte der FC Bayern München keine Probleme, sich das Ticket für das Champions-League-Viertelfinale zu sichern. Im Gegenteil: Im Rückspiel deklassierte man den Gegner zuhause mit 7:1.

Nun folgt die Viertelfinalrunde, in der auf den deutschen Rekordmeister der FC Villarreal wartet, der sich im Achtelfinale gegen Juventus Turin durchsetzen konnte (4:1 nach Hin- und Rückspiel).

Das Hinspiel zwischen den Münchnern und dem Klub aus der spanischen Primera Division findet am Mittwoch, den 6. April, statt. Das erste von zwei Duellen wird im Estadio de la Ceramica (Villarreal) ausgetragen, Anpfiff ist 21 Uhr. Das Rückspiel geht dann sechs Tage später (12. April) in der Münchner Allianz Arena über die Bühne.

SPOX blickt im Folgenden auf die Ausfälle, den Kader, das Personal und die Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern für das Hinspiel gegen Villarreal.

© imago images Alphonso Davies muss sich mit seinem Comeback noch ein wenig gedulden.

FC Bayern München gegen Villarreal: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Gute Nachrichten für die Fans des FC Bayern München: Trainer Julian Nagelsmann kann am Mittwoch fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich zwei Spieler fehlen. Nach Spanien nicht mitreisen kann Alphonso Davies, der nach seiner Herzmuskelentzündung mit seinem Comeback noch etwas warten muss. Dieses soll zum Rückspiel am 12. April stattfinden. Stand jetzt wird auch Eric Maxim Choupo-Moting am Mittwoch nicht im Kader stehen. Der Kameruner wurde vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet und verpasste bereits das Ligaspiel gegen den SC Freiburg.

Bei Corentin Tolisso, der gegen Freiburg 23 Minuten nach seiner Einwechslung wieder runter musste, gab Nagelsmann hingegen Entwarnung. Laut dem Trainer waren Magenprobleme der Grund für die Auswechslung, keine Verletzung. Somit ist auch er fit für Mittwoch.

Robert Lewandowskis Rippenprellung ist auch kein Hindernis mehr, zumal er bereits beim Freiburg-Spiel in der Startaufstellung stand. Leon Goretzka feierte im selben Spiel nach 119 Tagen sein Comeback. Ihn hatten davor lange Zeit Knieprobleme geplagt. Beide werden gegen Villarreal aller Voraussicht nach von Beginn an ran dürfen.

FC Bayern München gegen Villarreal: Voraussichtliche Aufstellung

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, L. Sané, T. Müller, Coman - Lewandowski

Bayern-Verträge: Macht Müller den Anfang? 1/38 Laut Sport1 sollen sich der Berater von Thomas Müller, Ludwig Kögl, und der FC Bayern zu ersten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung getroffen haben. Das Arbeitspapier des FCB-Urgesteins soll bis 2025 verlängert werden. © getty 2/38 Auch Manuel Neuer steht laut dem Sportbuzzer kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2025 - dann wäre er 39 Jahre alt. Sein bisheriges Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig. © getty 3/38 Kingsley Coman verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Der Franzose hat damit die längste Vertragslaufzeit beim Rekordmeister. © getty 4/38 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 5/38 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023, angeblich kurz vor einer Verlängerung bis 2025. © getty 6/38 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 7/38 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 8/38 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 9/38 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 10/38 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 11/38 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Verlässt den FC Bayern nach der Saison in Richtung BVB. © getty 12/38 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Bis 2023 an den 1. FC Köln verliehen. © getty 13/38 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 14/38 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 15/38 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 16/38 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 17/38 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 18/38 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/38 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/38 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/38 Josip Stanisic (RV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/38 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 23/38 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 24/38 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 25/38 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 26/38 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 27/38 Marcel Sabitzer (ZM, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 28/38 Paul Wanner (OM, 16 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 29/38 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell laufen Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. © getty 30/38 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 31/38 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 32/38 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Soll laut Sport1 kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. © getty 33/38 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 34/38 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 35/38 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gestalten sich verschiedenen Medienberichten zufolge als schwierig. © getty 36/38 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 37/38 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 38/38 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern München gegen Villarreal: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München - FC Villarreal

FC Bayern München - FC Villarreal Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Viertelfinale (Hinspiel)

Viertelfinale (Hinspiel) Datum: 06. April 2022

06. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

Estadio de la Ceramica (Villarreal) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal FC Bayern München

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick