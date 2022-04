Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Chelsea und Real Madrid. Wo Ihr die Viertelfinalpartie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Begegnung, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Das Champions League-Viertelfinalspiel zwischen Chelsea und Real Madrid findet am heutigen Mittwochabend, den 06. April, statt. Die Partie der beiden Topklubs wird an der Stamford Bridge in London ausgetragen. Dort wird die Partie heute um 21.00 Uhr angepfiffen.

Für den heutigen Gastgeber Chelsea waren die vergangen Wochen alles andere als einfach. Nach dem Rückzug des früheren Eigentümers Roman Abramowitsch, kursieren in der Fußball-Welt immer mehr Namen, die den Verein kaufen möchten - Ruhe um den Verein gab es in den letzten Wochen keine. Sportlich lief es am letzten Spieltag in der Premier League für das Team von Thomas Tuchel ebenfalls schlecht. Mit 1:4 verlor Chelsea die Generalprobe für das heutige Viertelfinalspiel gegen den FC Brentford. Das Team rund um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz, muss sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende dringend steigern, wenn es seinen Champions League-Titel verteidigen möchten.

© getty Kai Havertz setzte sich mit Chelsea im Achtelfinale gegen Lille durch.

Real Madrid hat im Achtelfinale der Champions League mit Paris Saint-Germain einen echten Brocken aus dem Weg geräumt. Mit einem überragenden Karim Benzema bezwangen die Königlichen das Starensemble aus Paris mit 3:1. Wenige Tage später holte die eklatante 0:4-Niederlage gegen den großen Rivalen aus Barcelona die Mannen von Carlo Ancelotti wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Am vergangenen Wochenende gewann der Spitzenreiter der Primera Division sein Duell gegen Celta Vigo jedoch knapp mit 2:1. Beide Teams zeigten in den vergangen Wochen immer wieder schwankende Leistungen, ein offener Schlagabtausch ist heute an der Stamford Bridge zu erwarten.

Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Chalobah, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Alonso - Kovačic, Havertz, Pulišić

Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Champions League-Partie zwischen Chelsea und Real Madrid heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Pünktlich zu Spielbeginn ab 21.00 Uhr, seht Ihr bei dem Streamingdienst die Übertragung der Begegnung exklusiv im Livestream. Für DAZN begleiten Euch am heutigen Abend Uli Hebel und Sebastian Kneißl als Kommentatoren durch die Partie.

Auf DAZN 1 könnt Ihr das Spiel alternativ auch in der Konferenz sehen. Dort seht Ihr die Begegnung zusammen mit dem Spiel zwischen Villareal und dem FC Bayern München.

Ihr könnt den Livestream von DAZN mit Eurem Laptop im Browser oder bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone mit der DAZN-App streamen. Neben der Champions League zeigt DAZN auch die Primera Division, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Tennis, MMA, Boxen und noch vieles mehr. Ein Abo kostet beim Streamingdienst 29,99 Euro im Monat. DAZN bietet auch ein Jahres-Abonnement an, welches 274,99 Euro kostet.

Chelsea vs. Real Madrid, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

Das Viertelfinalspiel der Champions League zwischen Chelsea und Real Madrid könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

