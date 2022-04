Bayern München: Die Stimmen nach dem Champions-League-K.o. gegen Villarreal: "Werden nicht in Tränen ausbrechen"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League nach dem 1:1 gegen den FC Villarreal die Mannschaft sogar gelobt. Trainer Julian Nagelsmann ahnt dagegen, was in den kommenden Tagen passieren könnte. Die Stímmen zum Spiel von Amazon Prime und der Pressekonferenz.

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender): "Schon sehr bitter. Ich kann der Mannschaft alles andere als einen Vorwurf machen, sie hat alles reingehauen, alles versucht. Es gibt wenige unangenehmere Mannschaften, gegen die man spielen kann. Ich weiß gar nicht, was für ein System die gespielt haben. Diesen Defensivriegel zu knacken, da brauchst du unglaublich viel Geduld. Ich glaube, die Mannschaft hat alles reingeworfen, alles reingehauen, verloren haben wir das ganz bestimmt nicht heute. Mehr Einsatz, mehr Wille als die Mannschaft gezeigt hat, geht kaum. Bewundernswert, wie viel Geduld die Mannschaft gezeigt hat. Sie wusste, sie braucht Zeit, um das Tor zu erzielen. Als es ihr gelungen ist, habe ich gedacht: Jetzt sind wir da. Leider hat es nicht gereicht."

...auf die Frage nach einer Saisonbilanz:

"Natürlich sind wir jetzt im Viertelfinale ausgeschieden. Vollkommen richtig. Deswegen werden wir nicht in Tränen ausbrechen. Nächstes Jahr wieder angreifen. Wir haben eine großartige Möglichkeit, Meister zu werden. Die Chance, zum zehnten Mal hintereinander Meister zu werden, das hat noch keine große Mannschaft in Europa geschafft."

Nagelsmann: "Weiß nicht, was auf mich zurollt jetzt"

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Das Hinspiel war der Schlüssel, da haben wir das Duell verloren, da haben wir nicht gut gespielt. Heute haben wir es sehr gut gemacht. Von der Intensivität her war es das beste Spiel der letzten Monate. Wir müssen mehr Tore machen, aber insgesamt haben wir es gut gemacht. Gutes Gegenpressing, auch im Ablaufen viel Intensität. Beim Konter sind wir nicht gut in der Struktur, machen leider den Raum dahinter auf, sehr bitter. Aber die Gefahr, Konter zu kriegen, ist immer da."

...auf die Frage, was jetzt medial auf ihn zukomme: "Ich weiß nicht, was auf mich zurollt jetzt. Bundesliga, Bielefeld auf jeden Fall."

...auf die Frage, ob ihm die erwartbaren Schlagzeilen Angst bereiten: "Was sollen sie machen? Wenn man verliert und ausscheidet, dann ist das so. Angst habe ich aber nicht, es gibt Schlimmeres."

Thomas Müller (Spieler FC Bayern): "Es ist extrem bitter, dass wir hier ein Gegentor kassieren trotz dieser Performance. Wir haben von Anfang an mit den Fans im Rücken gedrückt, gedrückt, gedrückt. Vor dem Tor müssen wir einen mehr machen. Dann haben sie vor Schluss eine Situation, am Ende wird das wieder seziert werden. Bei einem Gegentor sind immer Fehler passiert vorher. Wenn wir nur das Spiel heute nehmen, müssen wir verdient weiterkommen. In Villarreal müssen wir froh sein, dass wir nur 0:1 verloren haben. Das ist sehr schwierig jetzt. Ich weiß ich auch nicht genau, was ich sagen soll."