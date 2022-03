Manchester United und Atletico Madrid kreuzen im Achtelfinale der Champions League die Klingen. Wer zeigt / überträgt den Kampf um das Weiterkommen heute live im TV und Livestream? Hier erfahrt Ihr es.

Die ersten 90 Minuten haben keinen Sieger hervorgerufen. Aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel in der Champions League ist aber klar: im Rückspiel wird es definitiv einen Gewinner geben müssen. Vielleicht nicht unbedingt nach 90 Minuten, spätestens aber nach 120 oder einem möglichen Elfmeterschießen.

Vor drei Wochen hatten sich Atletico Madrid und Manchester United in der spanischen Hauptstadt mit einem 1:1 voneinander getrennt, jetzt treffen sie sich zum finalen Kampf um das Weiterkommen in das Viertelfinale der Königsklasse wieder.

Schauplatz ist diesmal das Old Trafford, womit die Red Devils zumindest über einen Heimvorteil verfügen. Los geht es dort am heutigen Dienstag, den 15. März um 21 Uhr.

Wo kann man das Rückspiel heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX gibt Euch im Vorfeld die Informationen zur Übertragung mit an die Hand.

© getty Manchester United oder Atletico: Wer entscheidet das Rückspiel für sich?

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Was die Übertragung der Champions League betrifft, ist nicht nur ein Sender allein zuständig. Die Ausstrahlung wird auch in der laufenden Spielzeit aufgeteilt.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Atletico Madrid heute live im TV?

Eine klassische Übertragung zur Königsklasse gibt es in Deutschland diese Saison nicht. Mit Sky besitzt der Pay-TV-Sender, der den Wettbewerb 20 Jahre lang live gezeigt hatte, vorerst keine Rechte mehr an der Ausstrahlung.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Atletico Madrid heute im Livestream?

Wer nichts von der Champions League verpassen will, benötigt aktuell sowohl ein Abonnement bei DAZN als auch eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Beide Streamingdienste zeigen die Spiele nämlich live, wobei der Großteil aber auf DAZN zurückfällt. Amazon Prime überträgt immer nur ein Dienstagsspiel pro CL-Woche.

Diesmal ist es ebenjenes Duell zwischen United und Atletico. Den Schlagabtausch gibt es also im Einzelspiel ausschließlich und exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen, nicht bei DAZN. Die Vorberichte aus dem Old Trafford beginnen um 20 Uhr, dann meldet sich Moderator Sebastian Hellmann mit seiner Expertenrunde.

Bei Amazon ist die Königsklasse in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Solltet Ihr dieses Abo also schon besitzen, müsst Ihr nichts weiter tun, nichts zusätzlich abschließen, es fallen keine weiteren Kosten an.

Wer die Prime-Mitgliedschaft aber noch nicht besitzt: Sie kostet 7,99 Euro pro Monat, bei einer Einmalzahlung - wenn es gleich ein Jahr werden soll - wären es 69,00 Euro und somit nur 5,75 Euro pro Monat. Anfangs sind 30 Tage zur Probe kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Manchester United - Atletico Madrid

Manchester United - Atletico Madrid Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Runde: Achtelfinale, Rückspiel

Achtelfinale, Rückspiel Datum: 15. März 2022

15. März 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester TV: -

- Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

