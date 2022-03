Manchester United vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United empfängt Atletico Madrid zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. So lässt sich das Kräftemessen im Kampf um den Einzug in die nächste Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Setzt sich Manchester United im Old Trafford durch oder gelingt es Atletico Madrid, in der Champions League in das Viertelfinale vorzudringen? In diesem Achtelfinal-Rückspiel ist jedenfalls alles noch völlig offen, nachdem sich beide Mannschaften Mitte Februar in der spanischen Hauptstadt mit einem 1:1 getrennt hatten.

Joao Felix brachte Atletico früh in Führung, Anthony Elanga konnte in der Schlussphase aber für das Team von Ralf Rangnick ausgleichen. Durch die abgeschaffte Auswärtstorregel ist dieses erste Aufeinandertreffen nun quasi bedeutungslos.

Am heutigen Dienstag, den 15. März empfangen Cristiano Ronaldo und Co. die Madrilenen auf englischem Boden zum Rückspiel. Dabei wird es auf jeden Fall einen Gewinner geben - ob nach 90 Minuten, 120 Minuten oder Elfmeterschießen. Anstoß ist um 21 Uhr.

Manchester United - Atletico Madrid: Wie lässt sich das Champions-League-Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX erklärt das im Folgenden.

Manchester United vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Königsklasse wird mit überwiegender Mehrheit von DAZN ausgestrahlt. Doch Achtung: United gegen Atletico gehört nicht dazu! Diese Begegnung bekommt Ihr ausschließlich bei Amazon Prime Video zu sehen.

Dieser Streamingdienst darf in einer Champions-League-Woche immer dienstags eine Partie exklusiv ausstrahlen, der Rest am Dienstag sowie der komplette Mittwoch befindet sich dafür in der Hand von DAZN.

Einschalten kann man bei Prime heute bereits ab 20 Uhr, dann beginnt die Vorberichterstattung, ehe eine Stunde später der Anstoß ertönt. Moderator ist Sebastian Hellmann, Experte unter anderem Matthias Sammer. Gesendet wird von vor Ort aus dem Old Trafford.

Mit zusätzlichen Kosten ist es nicht zwangsläufig verbunden, wenn man zu dem Spiel bei Prime Video einschalten möchte. Nicht wenige haben schließlich bei Amazon eine Prime-Mitgliedschaft, wenn sie dort beispielsweise Produkte kaufen. Die Champions League ist in diesem Abo mit enthalten.

Wer aber noch kein Mitglied ist: Ein Prime-Abo gibt es für 7,99 Euro pro Monat, es lässt sich jederzeit kündigen. Für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.

Manchester United vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Für all jene, die den Schlagabtausch zwischen United und Atletico nicht im TV und Livestream sehen können oder wollen, hat SPOX einen Liveticker parat. Dort wird alles Wichtige schriftlich festgehalten - und natürlich auch darüber informiert, wer denn letzten Endes in das Viertelfinale einzieht.

Manchester United vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

