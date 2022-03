Es ist wohl das bisher wichtigste Spiel für die Bayern in dieser Saison: das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg. Ob das Match live im Free-TV übertragen wird, klären wir in diesem Artikel.

So hoch wie heute war der Leistungsdruck für den Rekordmeister wohl seit Langem nicht mehr. Nach dem ernüchternden 1:1 im Hinspiel muss heute ein Sieg her. Andernfalls wäre die Saison wohl bereits als gescheitert zu betrachten.

Hoffnung macht indes jedoch die Statistik des Duells. Insgesamt dreimal standen sich die beiden Mannschaften schon gegenüber, nicht ein einziges Mal gingen die Bayern als Verlierer vom Platz. Darüber hinaus ergibt sich ein Torverhältnis von 10:4.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg - Alle Infos auf einen Blick

Wer? FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg

Was? Champions League Achtelfinale (Rückspiel)

Wann? Dienstag, 08. März um 21.00 Uhr

Wo? Allianz Arena in München

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg

Eine Hiobsbotschaft zu aller Anfang: Eine Übertragung im Free-TV oder kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Dennoch ist es nicht unmöglich, die Partie live zu sehen, ohne dabei ins Portemonnaie zu greifen. Ihr fragt, wie das funktionieren soll? Die Antwort darauf gibt es im Folgenden.

© getty Die Bayern brauchen heute Abend einen Sieg gegen Salzburg.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg - Die Übertragung im Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Partie Bayern vs. Salzburg hat sich der Streamingdienst Amazon Prime Video gesichert. Um auf den Livestream zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Abonnement vorausgesetzt. Der Kostenpunkt für ein solches, ist bei monatlichen 7,99€ oder jährlichen 69€ angesiedelt. Darüber hinaus ist jedoch auch möglich, ein Probeabo abzuschließen. So bietet Amazon an, jegliche Prime-Vorteile für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenfrei auszutesten. Auf diese Weise steht Euch also die Option zur Verfügung, die Begegnung im kostenlosen Livestream zu verfolgen. Das hat Euch überzeugt? Dann könnt Ihr Euch über diesen Link direkt Euren Gratismonat sichern.

Wenn Ihr bereits im Besitz eines solchen Abonnements seid, habt Ihr ab 20.00 Uhr die Möglichkeit, live beim Geschehen dabei zu sein. Ab dieser Uhrzeit geht nämlich die Vorberichterstattung zum Topspiel live. Hier kommt Ihr direkt zum Stream.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg - Die Übertragung im TV

Es wird nicht möglich sein, das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen. Das liegt daran, dass es sich bei Amazon Prime Video um einen Anbieter handelt, der seine Inhalte ausschließlich über das Internet zur Verfügung stellt.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg - Der Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie live zu sehen, kann gerne auch bei unserem hauseigenen Liveticker vorbeischauen. Dank stetiger Updates im Minutentakt bleibt Ihr immer Up-to-Date. Ob Tore, Karten, Großchancen oder strittige Szenen - Ihr verpasst definitiv nichts. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayern München vs. Salzburg

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski

Red Bull Salzburg: Köhn - Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adamu, Adeyemi

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Achtelfinal-Rückspiel gegen Red Bull Salzburg - Die Spiele des Spieltags

Alle Achtelfinal-Partien der Champions League werden ab 21.00 Uhr ausgetragen. Die Auslosung des Viertelfinals findet am 18. März statt.