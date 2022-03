Die letzten Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale stehen an. SPOX informiert darüber, wie man die Partien OSC Lille gegen FC Chelsea und Juventus Turin gegen FC Villarreal heute live im TV und Livestream sehen kann.

Welche Klubs ziehen als letztes in das Champions-League-Viertelfinale ein? Das Mitte Februar eröffnete Achtelfinale wird am heutigen Mittwoch, den 16. März abgeschlossen. Sechs der acht Teilnehmer an der nächsten Runde stehen bereits fest, zwei Tickets sind noch zu vergeben.

Der FC Chelsea gastiert ab 21 Uhr beim OSC Lille und ist nach einem Hinspiel-2:0 schon fast weiter. Mehr Spannung steckt in der Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Villarreal, denn beide Mannschaften trennten sich im ersten Schlagabtausch mit einem 1:1.

Da die Auswärtstorregel in der Königsklasse nicht mehr zählt, ist dieses Resultat praktisch inexistent. Im nun anstehenden Rückspiel muss ein Gewinner her. Anstoß ist auch hier um 21 Uhr.

Aber: Wo lassen sich die Champions-League-Spiele heute eigentlich live im TV und Livestream verfolgen? SPOX hat die Antwort dazu parat und teilt sie im Folgenden mit.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Diese Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragung der Königsklasse untereinander auf, wobei Amazon letztlich immer auch nur ein Dienstagsspiel innerhalb einer Champions-League-Woche exklusiv im Programm hat.

Mittwochs ist der Wettbewerb stets komplett live bei DAZN zu sehen. Daher stellt sich die Frage heute nicht, welche der Begegnungen denn nun bei dem einen und dem anderen Streamingdienst laufen. DAZN nimmt sich sowohl Lille gegen Chelsea als auch Juventus gegen Villarreal an. Zudem gibt es auch eine Konferenz mit beiden Partien gebündelt.

Diese Teams schickt der Streamingdienst dabei jeweils ins Rennen.

OSC Lille - FC Chelsea

Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Reporter vor Ort: Alex Schlüter

Juventus Turin - FC Villarreal

Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Konferenz

Kommentator Lille - Chelsea: Marco Hagemann

Marco Hagemann Kommentator Juventus - Villarreal: Jan Platte

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein laufendes Abonnement. Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro, jederzeit kündbar) und einem Jahresabo (274,99 Euro). Das Jahresabo kann man auch in Raten zahlen, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig.

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben der Champions League live unter anderem auch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Bedeutet: DAZN hat die europäischen Spitzenvereine mit Superstars wie Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe in seinem Live-Programm.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Motorsport, Tennis, Wintersport, Boxen, Darts, Golf und noch mehr.

Champions League: Duelle und Ergebnisse im Achtelfinale