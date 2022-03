Zur Saison 2024/25 wird die Champions League reformiert, ein neuer Modus tritt in Kraft. SPOX erklärt, wie dieser aussieht und wann sich dementsprechend ändert.

Acht Gruppen mit je vier Vereinen und somit 32 Teilnehmer in der Vorrunde, 16 davon ziehen ins Achtelfinale ein: Die Champions League wird es in dieser bekannten Form vorerst nur noch in der Saison 2022/23 geben.

Zur Spielzeit 2024/25 ändert sich der Modus der Königsklasse vor allem mit Blick auf die Vorrunde nämlich signifikant. Das hat das Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbands UEFA bereits im April 2021 beschlossen - genau in der Zeit, als zwölf Vereine eigenmächtig die bislang gescheiterte Super League gegründet hatten.

Doch was genau wird sich in der Champions League verändern? SPOX klärt darüber im Folgenden ganz verständlich auf.

Champions League: So funktioniert der neue Modus ab 2024/25

Ab 2024/25 nehmen nicht mehr 32, sondern 36 Teams an der Vorrunde des prestigeträchtigsten Klub-Wettbewerbs der Welt teil. Gleichermaßen weicht das System einer Gruppenphase, stattdessen spielen all die 36 Mannschaften in einer gemeinsamen Liga.

© getty Amtierender Triumphator der Champions League ist der FC Chelsea.

Dort trifft allerdings nicht jeder mal auf jeden, schon gar nicht gibt es dabei Hin- und Rückspiele. Jede Mannschaft bestreitet in dieser Liga zehn Partien gegen stets unterschiedliche Gegner - fünf davon Zuhause, fünf davon auswärts.

Die Begegnungen werden dabei im Vorfeld ausgelost, dabei gibt es vier Setztöpfe. Das wird also nach wie vor recht ähnlich sein wie bisher, als es zur Gruppenphasen-Ziehung auch immer vier Töpfe gab. Hin- und Rückspiele entfallen in diesem Liga-System.

Wer nach zehn Spieltagen die Plätze eins bis acht belegt, qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale. Die übrigen acht Teilnehmer an der Runde der letzten 16 werden über eine Zwischenrunde ermittelt. Die Mannschaften der Ränge neun bis 24 treten in den Playoffs direkt gegeneinander an, dabei gibt es wieder Hin- und Rückspiele. Mit den Gewinnern stellt sich dann das Achtelfinale komplett zusammen. Anschließend geht es so weiter wie bisher: Viertelfinale mit acht Teams, Halbfinale mit vier Teams und folglich das Endspiel.

CL-Einnahmen: Zwei Klubs knacken schon die 100-Mio-Marke © getty 1/24 Das Achtelfinale der Champions League liegt hinter uns und schon jetzt haben einige Klubs finanziell richtig abgesahnt in der Königsklasse. An der Spitze der Topverdiener stehen in diesem Wettbewerb jedoch nicht die Premier-League-Klubs. © getty 2/24 Die Zahlen, die der Wirtschafts-Blogger "Swiss Ramble" zusammengestellt hat, beinhalten Antrittsprämien, Siegprämien, TV-Gelder, Runden-basierte Bonus-Zahlungen und Bonus-Zahlungen basierend auf den UEFA-Koeffizienten der einzelnen Klubs. © getty 3/24 22. ATALANTA BERGAMO: 33,6 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 25. (Zahlen geschätzt, offizielle Angaben der UEFA stehen noch aus) © getty 4/24 21. VfL WOLFSBURG: 36 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 71. © getty 5/24 20. FC PORTO: 45,6 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 15. © getty 6/24 19. RB LEIPZIG: 45,6 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 18. © getty 7/24 18. SPORTING CLUBE DE PORTUGAL: 45,6 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Achtelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 27. © getty 8/24 17. AC MILAN: 46,9 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 43. © getty 9/24 16. SEVILLA FC: 55,3 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 11. © getty 10/24 15. BORUSSIA DORTMUND: 63,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 17. © getty 11/24 14. INTER MAILAND: 64,9 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Achtelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 23. © getty 12/24 13. SL BENFICA: 66,1 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 26. © getty 13/24 12. VILLARREAL CF: 68,5 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 19. © getty 14/24 11. FC BARCELONA: 68,5 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Gruppenphase / UEFA-Koeffizienten-Rang: 6. © getty 15/24 10. LOSC LILLE: 69,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Achtelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 56. © getty 16/24 9. JUVENTUS: 79,3 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Achtelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 8. © getty 17/24 8. MANCHESTER UNITED: 81,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Achtelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 9. © getty 18/24 7. LIVERPOOL FC: 92,5 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 3. © getty 19/24 6. PARIS SAINT-GERMAIN: 93,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Achtelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 7. © getty 20/24 5. CHELSEA FC: 93,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 4. © getty 21/24 4. ATLETICO MADRID: 96,1 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 10. © getty 22/24 3. MANCHESTER CITY: 99,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 2. © getty 23/24 2. REAL MADRID: 105,6 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 5. © getty 24/24 1. FC BAYERN MÜNCHEN: 111,7 Millionen Euro. Abschneiden in der CL 21/22: Viertelfinale / UEFA-Koeffizienten-Rang: 1.

Champions League: So funktioniert der neue Modus ab 2024/25 - Anzahl der Spiele

Durch die Reform werden in der Königsklasse weitaus mehr Spiele ausgetragen. Bislang sind es 125 pro Saison, bald dann satte 225. 100 Begegnungen mehr. In der Gruppenphase hatte jeder Verein sechs Partien zu absolvieren, durch die Erschaffung einer Liga sind es vier mehr.

Die UEFA will hierfür den Dezember und den Januar, der bis dato völlig frei von der Champions League war und ist, noch mehr ausnutzen. Klar ist damit bereits: Auf die Profis kommt eine noch höhere Belastung zu. Unberührt bleibt, dass die Spiele jeweils dienstags und mittwochs stattfinden.

Champions League: So funktioniert der neue Modus ab 2024/25 - zusätzliche Startplätze

Angesichts der bald 36 statt 32 Teilnehmer stellt sich die Frage: Über welchen Weg können sich vier weitere Klubs qualifizieren? Ein zusätzlicher Startplatz geht an die Liga, die in der Fünfjahreswertung der UEFA den fünften Platz belegt - aktuell die französische Ligue 1.

Zwei Tickets gehen zudem an Vereine, die sich über ihre Liga nicht qualifiziert haben, dafür aber im Vergleich den höchsten UEFA-Klub-Koeffizienten aus den vergangenen fünf Jahren vorweisen können. Voraussetzung: Die Klubs müssen zumindest so weit oben in ihrer Tabelle gelegen sein, dass sie irgendeinen europäischen Platz belegen. Der letzte Teilnehmer entstammt aus der Aufstockung der CL-Qualifikation vor der Vorrunde. Dort kommen dann statt bisher vier Teams fünf weiter.

Champions League: Rekordsieger - Top 5