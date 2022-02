Sporting vs. Manchester City, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City tritt zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Sporting in Lissabon an. SPOX informiert darüber, wie sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Anpfiff zur K.o.-Phase der Champions League: Zwei Monate nach der Auslosung beginnt am heutigen Dienstag, den 15. Februar, das Achtelfinale. Eröffnet wird diese neben dem Top-Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid auch mit der Partie Sporting gegen Manchester City.

Die Skyblues, vergangene Saison Teilnehmer am Finale in Porto, werden dabei auswärts von den Portugiesen herausgefordert. Schauplatz ist das Estadio Jose Alvalade XXI in Lissabon, zur Sache geht es dort ab 21 Uhr.

Sporting vs. Manchester City: Wo wird das Achtelfinale der Champions League live im TV und Livestream übertragen? Und wo lässt sich die Begegnung im Liveticker verfolgen? Im Folgenden gibt es dazu alle grundlegenden Informationen.

© getty Manchester City stand vergangene Saison erstmals im Champions-League-Finale.

Sporting vs. Manchester City, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung ganz klassisch im TV ist nicht mehr gegeben. Wenn es darum geht, die Champions League in Deutschland live zu verfolgen, ist in dieser Saison DAZN die primäre Anlaufstelle. Der Streamingdienst teilt sich zwar die Rechte mit Amazon Prime Video, hat allerdings die überwiegende Mehrheit der Königsklasse bei sich im Programm.

Sporting gegen ManCity gehört anders als PSG gegen Real unter anderem auch dazu. Sendungsstart ist dort heute um 20.30 Uhr. Marco Hagemann kommentiert, Experte ist Sebastian Kneißl. Die Moderation übernimmt Daniel Herzog.

Bei DAZN handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Fällig werden für diesen im Monatsabo 29,99 Euro. Es ist auch möglich, sich gleich für ein Jahr zu binden, dann zahlt man 274,99 Euro. Diese Mitgliedschaft lässt sich wiederum auch in Raten bezahlen, monatlich überweist Ihr dann 24,99 Euro. Jetzt anmelden und die Champions League live sehen!

Über den prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb hinaus bekommt Ihr in Sachen Fußball auch noch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 angeboten. Und wiederum über den Fußball hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts und noch mehr.

Sporting vs. Manchester City, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute im Liveticker

Ihr müsst nicht unbedingt bei DAZN einschalten, damit Euch von Sporting gegen City nichts entgeht. SPOX tickert die 90 Minuten nämlich live mit und berichtet ausführlich über alles Nennenswerte aus Portugals Hauptstadt.

Sporting vs. Manchester City, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Sporting - Manchester City

Sporting - Manchester City Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 15. Februar 2022

15. Februar 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Jose Alvalade XXI, Lissabon

Estadio Jose Alvalade XXI, Lissabon TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

