Manchester United vs. Young Boys Bern, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ralf Rangnick gibt heute sein Champions-League-Debüt als Trainer von Manchester United. Wie Ihr das Spiel zwischen den Red Devils und den Young Boys Bern live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Manchester United vs. Young Boys Bern: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Champions League empfängt am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, Manchester United das Team von Young Boys Bern. Spielbeginn der Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase ist um 21 Uhr im Old Trafford.

Ralf Rangnick erlebt heute sein nächstes Debüt als Teammanager von Manchester United. Nachdem er am vergangenen Sonntag erstmals bei einem Premier-League-Spiel der Red Devils als Hauptverantwortlicher auf der Trainerbank saß, ist es heute sein erstes CL-Spiel als United-Coach.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Crystal Palace prasselte viel Lob auf Rangnick nieder. Rangnick, urteilte die BBC, wirke schon jetzt "beruhigend in der Krise", die Sun wollte gar eine "Ran Revolution" gesehen haben. Und die Daily Mail schwärmte von seinen "faszinierenden" taktischen Ausführungen. Diese kann Rangnick heute in aller Ruhe weiter verfeinern lassen, ist Manchester United doch bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert.

Die K.o.-Phase der Champions League kann Bern nicht mehr erreichen, wohl aber die Playoffs der K.o.-Runde der Europa League. Dazu muss müssen die Young Boys in Manchester gewinnen und zudem auf ein Unentschieden im Parallelspiel der Gruppe F zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal hoffen.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 8.12.2021 18.45 Uhr Juventus Turin Malmö FF 8.12.2021 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Chelsea 8.12.2021 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona 8.12.2021 21 Uhr SL Benfica Dynamo Kiev 8.12.2021 21 Uhr Manchester United Young Boys Bern 8.12.2021 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Villarreal 8.12.2021 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Sevilla 8.12.2021 21 Uhr VfL Wolfsburg OSC Lille

Manchester United vs. Young Boys Bern, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wir haben Mittwoch, das bedeutet, dass alle Champions-League-Spiele des heutigen Tages exklusiv von einem Anbieter übertragen werden: DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an 121 der insgesamt 137 Spiele der diesjährigen Königsklasse. Ihr seid Anhänger der Konferenz. Auch eine solche bietet DAZN heute an.

Die Übertragung von Manchester United vs. Young Boys Bern beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff, also kurz vor 21 Uhr. Als Kommentator begleitet Euch Matthias Naebers durch die Partie. Beginn der Konferenz ist bereits um 18.30 Uhr. Manchester United vs. Bern ist ab 21 Uhr Teil der zu diesem Zeitpunkt sechs Spiele umfassenden Konferenz.

Der Livestream zum Einzelspiel und zur Konferenz lässt sich über die DAZN-Website auf Eurem PC oder Notebook abrufen, ebenso über die DAZN-App auf Eurem Smartphone oder Tablet. Die App gibt es auch für die gängigsten Smart-TVs. Wer im Besitz eines solchen internetfähigen TV-Gerätes ist, kann sich das Spiel auch auf dem großen TV-Bildschirm ansehen.

Das ist auch möglich, wenn Ihr den linearen TV-Kanal DAZN 2 empfangen könnt. Dort ist nämlich die Konferenz zu sehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr DAZN 2 empfangen könnt.

Manchester United vs. Young Boys Bern, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Einzelspiel oder Konferenz? Auch bei SPOX habt Ihr heute die Qual der Wahl. Wir bieten nämlich zusätzlich zu allen heutigen CL-Spielen auch einen Liveticker zur Konferenz an!

Hier geht's zum Liveticker Manchester United vs. Young Boys Bern.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, Manchester United vs. Young Boys Bern: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: de Gea - Telles, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred, McTominay - Rashford, Fernandes, Sancho - Ronaldo

de Gea - Telles, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred, McTominay - Rashford, Fernandes, Sancho - Ronaldo Young Boys Bern: Faivre - Hefti, Lauper, Lustenberger, Lefort - Sulejmani, Aebischer, Sierro, Ngamaleu - Siebatcheu, Elia

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F vor dem 6. Spieltag