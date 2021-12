Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Bayern München auf den FC Barcelona. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern München visiert im sechsten Gruppenspiel den sechsten Sieg an. Dafür muss eine starke Leistung gegen den FC Barcelona, der noch um Platz zwei in der Gruppe kämpft, her. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern München ist bereits fix Gruppensieger und steht somit auch schon im Achtelfinale. Trotzdem will der deutsche Rekordmeister heute gewinnen. Gegner FC Barcelona muss fast sogar gewinnen. Theoretisch kann den Katalanen zwar sogar eine Niederlage genügen, um den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen, dafür müsste Benfica im Parallelspiel gegen Dynamo Kiew jedoch verlieren.

Vor Beginn: Um 21 Uhr wird die Partie in der Münchner Allianz-Arena angepfiffen. Das Hinspiel gewann der FC Bayern mit 3:0.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Duell am 6. Spieltag zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Champions League heute im TV und Livestream

DAZN überträgt die Partie live und in voller Länge. Vorberichte zum Spiel gibt es bereits ab 20.30 Uhr. Für das Spitzenspiel schickt DAZN folgendes Personal ins Rennen:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Ebenso könnt Ihr das Spiel als Teil der Mittwochskonferenz, die bereits um 18.30 Uhr losgeht, schauen.

Einzelspiel oder Konferenz - Ihr braucht auf jeden Fall ein Abonnement, um Zugriff auf DAZN zu bekommen. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Tolisso - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Roca, Tolisso - Coman, T. Müller, Musiala, Davies - Lewandowski FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Piqué, Garcia, Jordi Alba - Nico, S. Busquets, Gavi - Dembelé, Coutinho - Depay

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E vor dem letzten Spieltag