Vor dem abschließenden Spieltag in der Gruppenphase der Champions League hat der VfL Wolfsburg noch die Chance auf das Weiterkommen in die K.o.-Runde. Wir zeigen Euch die Szenarien, wie die Wölfe ins CL-Achtelfinale einziehen.

Nach fünf Spieltagen in der Champions League hat der VfL Wolfsburg nur fünf Zähler auf dem Konto. Dennoch kann das Team von Trainer Florian Kohfeldt am abschließenden Gruppenspieltag noch in die K.o.-Runde einziehen.

Die Konstellation in der Gruppe G ist jedoch kompliziert. Wir erklären, wie die Wölfe doch noch in das Achtelfinale vorrücken können.

Champions League, Szenarien: So kommt der VfL Wolfsburg heute weiter ins Achtelfinale

Kurioserweise kann Wolfsburg nur noch ins Achtelfinale der Champions League kommen, ein Einzug in die Europa League ist aufgrund der Konstellation nicht mehr möglich. Der VfL kann also nicht mehr Dritter werden.

Eine Niederlage und auch kein Unentschieden hilft Wolfsburg heute weiter. Für ein Weiterkommen bedarf es zwingend eines Sieges gegen Lille. Damit würde der deutsche Vertreter und OSC am Ende punktgleich dastehen. Aufgrund des dann gewonnenen direkten Vergleichs (Hinspiel: 1:1) läge Wolfsburg vorne.

Im Falle eines Wölfe-Sieges definiert das Ergebnis aus dem Parallelspiel, ob Wolfsburg als Gruppensieger oder Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einzieht:

Wenn Wolfsburg gewinnt ...

und Salzburg gewinnt, geht Salzburg als Gruppensieger hervor

und Sevilla gewinnt, geht Sevilla als Gruppensieger hervor

und Salzburg und Sevilla unentschieden spielen, kommt es zu einem Dreiervergleich zwischen Salzburg, Lille und Wolfsburg. Die Ergebnisse gegen Sevilla werden dann gestrichen. In diesem Fall würde Wolfsburg als Gruppensieger hervorgehen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem 6. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 OSC Lille 5 2 2 1 4:3 1 8 2 RB Salzburg 5 2 1 2 7:6 1 7 3 FC Sevilla 5 1 3 1 5:4 1 6 4 VfL Wolfsburg 5 1 2 3 4:7 -3 5

Champions League, VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst OSC Lille: Grbic - Celik, Botman, Jose Fonte, Reinildo - Andre, Onana - Renato Sanches, Ikoné - David, Yilmaz

