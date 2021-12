Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Gruppenphase ist um. Bald beginnt in der Champions League die spannende Phase, die K.o.-Phase. Doch zuerst müssen heute die Paarungen für das Achtelfinale ausgelost werden. Wie Ihr die Auslosung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Erst am vergangenen Donnerstag ging die Gruppenphase der Champions League nach sechs absolvierten Spieltagen zu Ende. Aus deutscher Sicht war es eine enttäuschende Vorrunde. Während es in der vergangenen Champions-League-Saison drei Bundesliga-Klubs in die K.o.-Runde geschafft hatten, nimmt dieses Mal mit dem FC Bayern München nur eine deutsche Mannschaft am Achtelfinale teil.

Vizemeister RB Leipzig und DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund mussten sich als Gruppendritte in die Europa League verabschieden. Für den VfL Wolfsburg hingegen ist das europäische Abenteuer vorzeitig bereits beendet.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Wann und wo?

Für 16 Klubs geht das Turnier also mit dem Achtelfinale weiter. Die Auslosung der Paarungen findet am heutigen Montag, den 13. Dezember, in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) statt. Die Ziehung beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit.

Die Achtelfinal-Hinspiele steigen dann vom 15. bis zum 23. Februar. Die Rückspiele folgen im Zeitraum vom 8. bis zum 16. März.

© getty Der FC Bayern München ist der einzige deutsche Klub, der es ins Achtelfinale der Champions League geschafft hat.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung heute live im TV und Livestream

Wer die Champions-League-Auslosung heute live verfolgen möchte, bekommt diesbezüglich mehrere Optionen geboten. Die UEFA selbst bietet zur Veranstaltung auf der eigenen Website einen Livestream an. Für die Übertragung im Livestream ist zudem auch das ZDF verantwortlich.

Sky und DAZN sind ebenfalls mögliche Anlaufstellen für am Event interessierte Fußballfans. Im TV auf Sky Sport News HD seht Ihr die Ziehung ab 11.30 Uhr. In der Sky Sport App und auf skysport.de ab 12 Uhr. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff auf den Livestream von Sky.

DAZN startet seine Übertragung ebenfalls um 12 Uhr. Nico Seepe kommentiert das Ganze für die Zuseher vor den Bildschirmen.

DAZN hat im Laufe der Saison nicht nur die Auslosung im Angebot, sondern überträgt darüber hinaus auch den Großteil der Champions-League-Spiele live. Zum DAZN-Repertoire zählen neben der Königsklasse unter anderem auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A oder Länderspiele dazu.

Mit einem DAZN-Abonnement können auch andere Sportarten wie Tennis, Handball, Wintersport, Darts, Motorsport, UFC und noch viele mehr geschaut werden.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute bei der Auslosung mit am Start. Wir tickern das Ereignis in der Schweiz für Euch live mit. Schaut vorbei, um zu sehen, wer im Achtelfinale der Champions League gegen wen antreten muss.

Hier geht's zum Liveticker: Auslosung für das Champions-League-Achtelfinale.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Was gibt es zu beachten?

Die acht Gruppensieger und die acht Gruppenzweiten nehmen am Achtelfinale teil und sind dementsprechend heute bei der Auslosung im Fokus. Jede Paarung besteht aus einem Gruppensieger und einem Gruppenzweiten. Der Gruppensieger hat im Rückspiel Heimrecht. Mannschaften aus demselben nationalen Verband können nicht zugelost werden. Heißt also, dass es im Achtelfinale beispielsweise ein Duell zwischen dem FC Liverpool und Chelsea nicht geben wird.

Wichtig: Die Auswärtstorregel gilt ab dieser Saison nicht, weswegen Spiele, die nach Hin- und Rückspiel immer noch keinen Sieger haben, in die Verlängerung gehen. Sollte es nach der Verlängerung weiterhin unentschieden stehen, geht es ins Elfmeterschießen.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Die 16 Klubs im Überblick