Real Madrid vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für Real Madrid geht es in der Champions League gegen Schachtjor Donezk. Schlagen die Königlichen die Ukrainer erneut? Hier bekommt Ihr die Informationen, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Champions League stehen am heutigen Mittwoch, den 3. November acht weitere Partien im Rahmen des 4. Spieltags der laufenden Gruppenphase an. Eine davon: Real Madrid gegen Schachtjor Donezk.

Das Hinspiel haben die Königlichen am Ende sehr deutlich mit 5:0 für sich entscheiden können. Fällt das Ergebnis auch im Estadio Santiago Bernabeu derart hoch aus? Anstoß im Fußballtempel ist bereits um 18.45 Uhr. Es handelt sich also um eines der zwei Aufeinandertreffen, die am Vorabend vor den sechs 21-Uhr-Spielen bestritten werden.

SPOX klärt im Folgenden auf, wie sich das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN teilt sich die Übertragungsrechte für die Königsklasse inzwischen mit Amazon Prime Video - das allerdings auch stets nur dienstags. Mittwochs laufen alle Spiele sowohl einzeln als auch in der Konferenz live und in voller Länge bei DAZN.

Der Streamingdienst wird Euch dementsprechend heute auch Reals Heimspiel gegen die Ukrainer zeigen. Als Kommentator am Mikrofon sitzt Daniel Günther.

© getty Im Hinspiel schenkte Real Donezk fünf Tore ein.

DAZN besitzt ab dieser Saison die Rechte an der Übertragung von 121 Begegnungen der Königsklasse. In der Gruppenphase werden dabei sieben von acht Dienstagsspiele und acht von acht Mittwochsspiele live bei DAZN gezeigt. Ein Dienstagsspiel wird stets bei Amazon Prime Video gezeigt.

Ein Abonnement dürfte sich dementsprechend allemal lohnen. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro. Die Preise wurden jeweils erhöht, da das Live-Programm von DAZN durch den Rechtegewinn nun ebenso höher ausfällt. So ist etwa auch die Bundesliga jetzt nicht nur freitags, sondern auch sonntags bei dem Streaminganbieter zu sehen.

Abgesehen dieser beiden Wettbewerbe lassen sich auf der Plattform in Sachen Fußball auch die spanische Primera Division, die italienische Serie A, die französische Ligue 1 oder die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 - mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft - live verfolgen.

Wiederum darüber hinaus seht Ihr bei DAZN US-Sport mit der NBA, der NHL, der NFL, der MLB sowie Motorsport, Tennis, Boxen, MMA, Darts, Golf, Rugby und mehr.

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Real gegen Donezk verfolgen könnt Ihr auch hier bei SPOX. Es wird Euch nämlich ein Liveticker bereitgestellt, mit dem Ihr nichts verpasst.

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos im Überblick

Begegnung: Real Madrid - Schachtjor Donezk

Real Madrid - Schachtjor Donezk Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 4

4 Datum: 3. November 2021

3. November 2021 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Estadio Santiago Bernabeu, Madrid TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Champions League: Gruppe D