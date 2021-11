Ohne Punktverlust marschierte der FC Liverpool durch die ersten drei Spiele. Der vierte Sieg in Folge würde den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. SPOX erklärt Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Hinspiel lieferten sich die Mannschaften von Jürgen Klopp und Diego Simeone ein regelrechtes Spektakel. Fünf Tore, zwei Doppelpacker, eine rote Karte und mit dem FC Liverpool ein am Ende verdienter Sieger. Nun haben die Madrilenen eine Chance auf Revanche, diesmal jedoch auswärts im legendenumworbenen Anfield Stadium.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe B

Gruppe B Datum: Mittwoch, 3. November

Mittwoch, 3. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Danny Makkelie (Niederlande) Ort: Anfield Stadium in Liverpool

FC Liverpool vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Mit dem Beginn dieser Saison ist nicht mehr der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung der Champions League verantwortlich. An dessen Stelle ist maßgeblich der Streamingdienst DAZN getreten.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Wie auch alle anderen Partien am heutigen Mittwoch wird auch das Match zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid exklusiv von DAZN ausgestrahlt.

Die Livesport-Plattform beginnt mit der Übertragung der Begegnung kurz vor Spielbeginn um 21.00 Uhr. Das Duo am Kommentatorenpult bestehend aus Jogi Hebel und Experte Ralph Gunesch wird sich dann dem Topspiel annehmen. Alternativ zum Einzelspiel bietet DAZN auch eine Konferenz an. Alle acht Spiele an diesem Abend, fünf davon beginnen gleichzeitig mit der Partie Liverpool vs. Atletico Madrid um 21.00 Uhr, sind Teil davon.

Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und damit die Champions League heute im Livestream verfolgen.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX tickert das Spiel außerdem live für Euch mit - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Damit wisst Ihr die ganze Zeit, was in der Partie passiert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Liverpool vs. Atletico Madrid

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz

FC Liverpool vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe E vor dem 4. Spieltag

Platz Team Tore Punkte 1. FC Liverpool 11:5 9 2. Atletico Madrid 4:4 4 3. FC Porto 2:5 4 4. AC Mailand 3:6 0

FC Liverpool vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das sind die weiteren Spiele am heutigen Mittwoch