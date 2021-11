Dynamo Kiew vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München trifft am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf Dynamo Kiew. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Du willst das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München live verfolgen? Jetzt für 14,99 Euro das DAZN-Abonnement sichern!

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Alles, was man zum Spiel wissen muss

Der FC Bayern München ist am heutigen Dienstag, den 23. November, wieder in der Königsklasse im Einsatz. Im Rahmen des 5. Spieltags kommt es in der Champions-League-Gruppenphase zu einem Duell mit Dynamo Kiew, dem Gegner, den man in der Hinrunde bereits mit 5:0 deklassierte.

Das Spiel im Olimpijskyi-Stadion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird vom türkischen Schiedsrichter Halil Umut Meler um 18.45 Uhr angepfiffen.

Die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Bayern nehmen jedoch nur einen stark dezimierten Kader nach Kiew mit. Neben Joshua Kimmich mussten sich auch Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance "in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden" in Quarantäne begeben, wie der Rekordmeister mitteilte. Der Grund: "Sie hatten Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft des FC Bayern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist", hieß es in einer Mitteilung.

© getty Coronabedingt ist der Kader des FC Bayern für das Spiel gegen Dynamo Kiew stark dezimiert.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt das Spektakel zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel gibt es bereits ab 18.15 Uhr. Für DAZN deswegen im Einsatz sind:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Parallel dazu könnt Ihr Dynamo Kiew gegen Bayern München auch in der Dienstagskonferenz bei DAZN verfolgen. Diese läuft ab 18.30 Uhr und beinhaltet insgesamt sieben Spiele des heutigen Champions-League-Abends. Lediglich das Duell zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg ist nicht Teil der Übertragung, da Amazon Prime die Übertragungsrechte für diese Begegnung besitzt.

Freunde des runden Leders bekommen mit einem DAZN-Abonnement neben der Champions League zahlreiche andere Turniere und Ligen Europas geboten. Darunter die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division und Länderspiele.

Aber auch andere Sportarten hat das "Netflix des Sports" im Angebot. Auf der Plattform vorfindbar sind auch die US-Sportarten (NBA, NFL, MLB), Handball, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport, UFC, Boxen, Wrestling oder Rugby.

Das dafür benötigte Abo ist mit einem monatlichen Preis in Höhe von 14,99 Euro versehen. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Während in Deutschland der große Teil des prestigereichsten Turniers auf Vereinsebene übertragen wird, sehen die Schweizer Fans in dieser Saison keine Spiele aus der Champions League. In Österreich wird sogar der komplette Wettbewerb gezeigt.

Legendär! Als Bayer Leverkusen nach dem Henkelpott griff © imago images 1/14 In der Saison 2001/02 spielte Leverkusen vielleicht den begeisterndsten Fußball in ganz Europa. Am 17.11. feiert Bernd Schneider seinen 48. Geburtstag. Wir erinnern uns ans Champions-League-Finale gegen Real Madrid. © imago images 2/14 TOR - HANS-JÖRG BUTT: Der Elferkönig unter den Torhütern wurde zur traurigen Figur, weil er einen harmlosen Raul-Schuss passieren ließ. Noch heute rätseln Experten, ob Zidanes Meisterwerk zum 2:1 ebenfalls haltbar war. © imago images 3/14 ABWEHR - ZOLTAN SEBESCEN: War zu Saisonbeginn aus Wolfsburg gekommen und avancierte bei Bayer zum Stammspieler. Beendete nur drei Jahre nach dem Finale von Glasgow mit nur 29 Jahren seine Karriere, weil er mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen hatte. © imago images 4/14 BORIS ZIVKOVIC: Wechselte 1997 zu einem Spottpreis von Dragovoljac (Kroatien) unters Bayer-Kreuz, wo er die Hochzeit seiner Karriere erleben sollte. Wurde mit Leverkusen viermal Vizemeister und verlor neben dem CL-Finale auch das Pokalfinale 2002. © imago images 5/14 LUCIO: Dank seiner Zweikampfstärke, Dynamik und Torgefahr einer der besten Verteidiger, den die Bundesliga je gesehen hat. Schoss Bayer 04 ins CL-Halbfinale und traf auch gegen Real im Endspiel zum 1:1. Wechselte später zum FC Bayern. © imago images 6/14 DIEGO PLACENTE: Ein Dauerläufer auf dem defensiven Flügel und extrem bissig im Zweikampf. Der kleine Argentinier flog immer etwas unter dem Radar, aber war eine durchaus wichtige Stütze in Bayers Erfolgsmannschaft. © imago images 7/14 MITTELFELD: CARSTEN RAMELOW: Wurde in jenem Jahr viermal Zweiter (verlor auch das WM-Finale 2002). Galt nicht als Feinmotoriker, hielt den Technikern vor ihm aber stets den Rücken frei und verfügte über große Spielintelligenz - auch ohne Ball. © imago images 8/14 BERND SCHNEIDER: Der weiße Brasilianer, an den sich Quasi-Landsmann Roberto Carlos wohl heute noch erinnert. Technisch brillant, umkurvte das Schlitzohr seine Gegenspieler nach Belieben. Einziger Makel: Schneider blieb während seiner Karriere titellos. © imago images 9/14 YILDIRAY BASTÜRK: Der nächste Schöngeist im Bayer-Team. Mit starker Technik und gutem Schuss ausgestattet, zog der Türke die Fäden im Zentrum. Rettete Leverkusen mit einem Tor in Nürnberg ein Jahr später vor dem Abstieg. © imago images 10/14 MICHAEL BALLACK: Hievte das Leverkusener Spiel mit seinen Qualitäten auf ein neues Level und prägte eine Ära bei der Werkself. Traf im Halbfinal-Hinspiel gegen ManUnited, durfte sich aber erst später, im Bayern-Dress, über Titel freuen. © imago images 11/14 ANGRIFF - THOMAS BRDARIC: Kein Spieler, den man unbedingt in einem Champions-League-Finale vermuten würde. Dennoch bekam Brdaric von Klaus Toppmöller das Vertrauen. Er konnte es nicht zurückzahlen und musste nach 39 Minuten Platz für Berbatov machen. © imago images 12/14 OLIVER NEUVILLE: Steuerte in beiden Halbfinalspielen gegen Manchester United jeweils ein Tor bei, im Endspiel kam auch der wendige Nationalspieler allerdings nicht an Real-Keeper Iker Casillas vorbei. Blieb bei Bayer titeltechnisch unvollendet. © imago images 13/14 DIMITAR BERBATOV: Seine Zeit sollte erst in den darauffolgenden Jahren kommen. Im CL-Endspiel kam mit Berbatov aber enormer Schwung in die Offensive. Das große Problem aus Berbatovs Sicht stand jedoch im Kasten von Real und hieß Iker Casillas. © imago images 14/14 ULF KIRSTEN: Der beste Torschütze der Vereinsgeschichte befand sich 2002 bereits im Herbst seiner Karriere und wurde nur eingewechselt. Auch "der Schwatte" konnte nichts mehr an der bitteren Pleite ändern.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Dynamo Kiew gegen Bayern München live zu verfolgen, bekommt dank SPOX die perfekte Alternative geboten. Wir tickern das Duell nämlich live und ausführlich für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker: Dynamo Kiew vs. FC Bayern München.

Champions League: Die Gruppe E im Überblick