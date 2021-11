In der Champions League steht die zweite Hälfte des 4. Spieltags an. DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Hier werdet Ihr aufgeklärt.

So langsam aber sicher geht es in der Gruppenphase der Champions League in die heiße Schlussphase. Drei Spieltage sind bestritten, seit dem gestrigen Dienstag läuft Runde Nummer vier.

Am heutigen Mittwoch, den 3. November werden dabei die acht übrigens Duelle in dieser Woche bestritten. DAZN oder Amazon Prime? SPOX teilt Euch mit, wo Ihr heute im TV und Livestream einschalten müsst, um nichts zu verpassen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Es heißt nicht mehr DAZN und Sky, sondern DAZN und Amazon Prime Video. Der Pay-TV-Sender hat seit dieser Saison keine Rechte mehr, um die Königsklasse live zu zeigen. Stattdessen ist mit Amazon Prime ein weiterer Streamingdienst vertreten.

Und hier lässt sich simpel merken: In der Vorrunde laufen 15 von 16 Begegnungen pro Spieltag exklusiv bei DAZN, eines dafür bei Amazon Prime. Dieses ist dann stets ein Dienstagsspiel.

Zu bedeuten hat das für den heutigen Mittwoch also, dass Ihr die acht Champions-League-Duelle allesamt bei DAZN seht.

© getty Der BVB will sich für die 0:4-Hinspiel-Pleite an Ajax rächen.

Um das dann auch wirklich tun zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Der Streamingdienst bietet Euch hierfür zwei Modelle an: Da wäre einerseits das Monatsabo und andererseits das Jahresabo.

Monatlich bezahlt Ihr für die Mitgliedschaft 14,99 Euro, kündigen könnt Ihr jederzeit. Möchtet Ihr Euch gleich für ein Jahr an DAZN binden, weil Ihr wisst, dass Ihr definitiv so lange bleiben wollt, dann zahlt Ihr 149,99 Euro - und spart zugleich 12,50 Euro, wenn man mal die monatlichen Beiträge auf ein Jahr hochrechnet.

Als Fußballfans bekommt Ihr auf der Plattform live nicht nur die Champions League, sondern unter anderem auch europäische Top-Ligen zu sehen: die Bundesliga immer freitags und sonntags, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Begegnungen am 4. Spieltag

Bleibt hinsichtlich der Königsklasse noch die Frage: Wer spielt eigentlich gegen wen? Was sind eigentlich all die Partien, die bei DAZN gezeigt werden?

Ab 18.45 Uhr stehen sich Serie-A-Klub AC Mailand und der FC Porto sowie Real Madrid und Schachtjor Donezk gegenüber, ab 21 Uhr geht es dann weiter mit Manchester City gegen Club Brügge, RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain, FC Liverpool gegen Atletico Madrid, Sporting Lissabon gegen Besiktas Istanbul, Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam und Sheriff Tiraspol gegen Inter Mailand.