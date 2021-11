Die Champions League ist wieder zurück! Am heutigen Dienstag könnt Ihr fast alle Spiele in der Konferenz gleichzeitig schauen. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Jetzt DAZN-Abo sichern und die Champions League Konferenz am Dienstag live miterleben!

Am heutigen Dienstag, den 2. November, werden insgesamt acht Spiele in der Champions League ausgetragen. Die heutigen Begegnungen am 4. Spieltag sind dabei auf zwei Uhrzeiten aufgeteilt. Der VfL Wolfsburg muss schon am frühen Abend gegen RB Salzburg ran. Später ist dann der FC Bayern München gegen Benfica Lissabon im Einsatz. Insgesamt sieben der acht heutigen Partie könnt Ihr in der Konferenz im TV und Livestream verfolgen.

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Die Champions League Konferenz wird am heutigen Dienstag live und exklusiv von DAZN übertragen! Die Spiele am heutigen Abend sind dabei aufgeteilt. Am frühen Abend gibt zwei Partien zu sehen: VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg und Malmö FF gegen den FC Chelsea. Gleich fünf Partien werden dann später am Abend gleichzeitig zu sehen sein.

Um die Konferenz in der Champions League heute live erleben zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das kostet monatlich 14,99 Euro. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo bei DAZN buchen, was Euch 149,99 Euro kostet, Euch aber auf das Jahr gesehen 29,98 Euro spart.

© getty Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz muss am heutigen Abend gegen Malmö FF ran.

Neben der Champions League seht Ihr auf DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Ihr könnt DAZN ebenfalls im Livestream mit der kostenlosen DAZN-App sehen. Damit streamt Ihr das heutige Spektakel ganz bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone.

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream - Die Konferenz um 18.45 Uhr

Die beiden Partien zwischen dem VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg und zwischen Malmö FF und dem FC Chelsea sind live und exklusiv nur bei DAZN zu sehen. Der Vorbericht zur Konferenz beginnt heute um 18.30 Uhr. Anpfiff der beiden Begegnungen ist dann um 18.45 Uhr.

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg ; Kommentator: Max Gross

; Kommentator: Max Gross Malmö FF vs. FC Chelsea; Kommentator: Nico Seppe

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream - Die Konferenz um 21.00 Uhr

Um 21.00 beginnen dann die Spiel der großen Konferenz. Dort seht Ihr sogar fünf Spiele gleichzeitig live auf DAZN. Die Vorberichte könnt Ihr nach Beendigung der Spiele am frühen Abend sehen.

Dynamo Kiev vs. FC Barcelona ; Kommentator: Holger Pfandt

; Kommentator: Holger Pfandt Atalanta Bergamo vs. Manchester United ; Kommentator: Marco Hagemann

; Kommentator: Marco Hagemann Juventus Turin vs. Zenit St. Petersburg ; Kommentator: Michael Born

; Kommentator: Michael Born FC Villareal vs. Young Boys Bern ; Kommentator: Tom Kirsten

; Kommentator: Tom Kirsten FC Sevilla vs. Lille OSC; Kommentator: Oliver Forster

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream - Dieses Spiel zeigt Amazon Prime

Jeden Dienstag in der Champions League zeigt Amazon Prime ein ausgewähltes Spiel live. Am heutigen Tag ist das die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Das Spiel wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Hier geht es zum Amazon Prime-Abo, mit welchem Ihr die heutige Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon live sehen könnt.

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im Liveticker

Wer sich die Champions League Konferenz heute nicht live im TV oder im Livestream ansehen kann, der kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Auch SPOX verfolgt für Euch alle Partien gleichzeitig in Form eines Liveticker. Hier geht es zum Liveticker der Konferenz von SPOX.

4. Spieltag der Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick